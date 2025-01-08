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Общество

Подушевое финансирование для колледжей увеличат вдвое

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 10:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр просвещения Гани Бейсембаев 8 января 2025 года на заседании правительства озвучил, что с 1 сентября 2025 года увеличится объем подушевого финансирования для организаций технического и профессионального образования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр подчеркнул, что согласно действующей методике подушевого нормативного финансирования, средний размер средств, выделяемых на обучение одного студента, составляет 437 тысяч тенге, теперь он составит в среднем 912 тысяч тенге. Объем финансирования увеличится с 1 сентября 2025 года.

"Новый норматив финансирования состоит из основной и стимулирующей частей, при этом стимулирующие выплаты предоставляются колледжам, достигшим конкретных показателей. Новая система финансирования позволит подготовить конкурентоспособных специалистов, оснастить организации образования современным материально-техническим оборудованием, организовать курсы повышения квалификации педагогов", – озвучил Гани Бейсембаев.

Он подчеркнул, что важно полностью обеспечить студентов колледжей общежитиями.

"В настоящее время дефицит жилья для студентов колледжей составляет более 6 тыс. мест. Наибольший дефицит наблюдается в городах Алматы и Астане, а также в Алматинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях. Согласно плану, местным исполнительным органам необходимо обеспечить общежитиями студентов, нуждающихся в них", – сказал министр.

Ранее стало известно, что школьников Казахстана будут обучать первой рабочей профессии на базе колледжей.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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