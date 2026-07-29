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События

Сбор вырос с 16 тыс. до 77 тыс. тенге: аэропорт Астаны уличили в нарушении

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 11:31 Фото: unsplash
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК по Астане выявил нарушение антимонопольного законодательства в деятельности АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 29 июля 2026 года, поделились в пресс-службе АЗРК:

"Установлено, что аэропорт, занимая монопольное положение на соответствующем рынке, взимал с поставщиков авиатоплива неурегулированный сбор при отсутствии возможности отказа от данных условий и альтернативных поставщиков услуги. В ходе расследования также установлено последовательное изменение размера сбора – от 16 240 до 77 852 тенге за тонну, а затем до 60 137 тенге, что повлекло увеличение финансовой нагрузки на участников рынка и риски роста стоимости авиатоплива для конечных потребителей".

В агентстве отметили, что действия АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" квалифицированы как злоупотребление монопольным положением (ст. 174 Предпринимательского кодекса РК).

"Итоги расследования признаны законными судом первой инстанции".Пресс-служба АЗРК

1 июля 2026 года в Агентстве по защите и развитию конкуренции заявили, что в Казахстане усиливается мониторинг ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ). Председатель АЗРК Марат Омаров поручил территориальным департаментам усилить мониторинг цен поставщиков нефти, оптовых реализаторов нефтепродуктов, а также автозаправочных станций (АЗС) и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС). В случае выявления признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции департаментам поручено принимать соответствующие меры антимонопольного реагирования.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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