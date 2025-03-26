#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.83
545.37
5.95
Общество

Казахстанки осуждены в Ираке: в МИД рассказали, почему их не могут вернуть на родину

Ирак, Казахстан, МИД, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 12:17 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин в кулуарах Мажилиса 26 марта 2025 года высказался о казахстанках, отбывающих пожизненное наказание в Ираке, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какую работу проводит МИД по делу казахстанок, осужденных в Ираке на пожизненное заключение.

"Нет подтверждения, что все они – граждане Казахстана. Разные данные. Кто-то говорит, что только двое – граждане Казахстан, а остальные – граждане соседних стран. Основная проблема в том, что они уже находятся на пожизненном заключении по решению суда, а в решение суда нельзя вмешиваться и Казахстан не может никак повлиять на судебное решение. Но тем не менее мы работаем с иракской стороной по заключению соглашения о выдаче, передаче осужденных лиц", – отметил Акан Рахметуллин.

Между тем, по его словам, нет точных данных, когда такие документы могут быть заключены.

"Это долгий процесс, мы активно работаем. Сейчас поэтому не могу (сказать. – Прим. ред.) конкретно, когда и что будет сделано. Надежда (вернуться. – Прим. ред.) есть всегда, но основной камень преткновения в том, что их осудил суд Ирака за пособничество терроризму на пожизненное. Менять решение суда сложно. Но если мы сможем заключить такое соглашение, мы сможем перевести этих женщин для отбывания наказания на территории Казахстана, только если это наши граждане", – резюмировал спикер.

2 мая 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что шесть казахстанок в тюрьме "Русафа" в Ираке объявили голодовку – они осуждены на пожизненный срок в Ираке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мадина Мамырханова
Читайте также
В Павлодаре вынесли приговор несовершеннолетнему, от которого родила 12-летняя девочка
Общество
13:24, Сегодня
В Павлодаре вынесли приговор несовершеннолетнему, от которого родила 12-летняя девочка
Депутат требует от Высшей аудиторской палаты публиковать результаты проверок
Общество
13:18, Сегодня
Депутат требует от Высшей аудиторской палаты публиковать результаты проверок
Расчет и оплата больничного листа: что важно знать казахстанцам
Общество
13:01, Сегодня
Расчет и оплата больничного листа: что важно знать казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: