Казахстанки осуждены в Ираке: в МИД рассказали, почему их не могут вернуть на родину

Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин в кулуарах Мажилиса 26 марта 2025 года высказался о казахстанках, отбывающих пожизненное наказание в Ираке, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какую работу проводит МИД по делу казахстанок, осужденных в Ираке на пожизненное заключение.

"Нет подтверждения, что все они – граждане Казахстана. Разные данные. Кто-то говорит, что только двое – граждане Казахстан, а остальные – граждане соседних стран. Основная проблема в том, что они уже находятся на пожизненном заключении по решению суда, а в решение суда нельзя вмешиваться и Казахстан не может никак повлиять на судебное решение. Но тем не менее мы работаем с иракской стороной по заключению соглашения о выдаче, передаче осужденных лиц", – отметил Акан Рахметуллин.

Между тем, по его словам, нет точных данных, когда такие документы могут быть заключены.

"Это долгий процесс, мы активно работаем. Сейчас поэтому не могу (сказать. – Прим. ред.) конкретно, когда и что будет сделано. Надежда (вернуться. – Прим. ред.) есть всегда, но основной камень преткновения в том, что их осудил суд Ирака за пособничество терроризму на пожизненное. Менять решение суда сложно. Но если мы сможем заключить такое соглашение, мы сможем перевести этих женщин для отбывания наказания на территории Казахстана, только если это наши граждане", – резюмировал спикер.

2 мая 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что шесть казахстанок в тюрьме "Русафа" в Ираке объявили голодовку – они осуждены на пожизненный срок в Ираке.