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Экономика и бизнес

Токаев предложил открыть итальянский торговый дом в Алматы

торговый дом, Италия, Токаев , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 17:50 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 мая 2025 года на первом саммите "Центральная Азия – Италия" рассказал о перспективах сотрудничества в области торговли, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства высказался о том, что первоочередной приоритет – углубление торгово-экономических связей.

"Серьезный импульс для расширения торговли между нашими странами может придать открытие торговых домов и логистических центров. Предлагается создать итальянский торговый дом в Алматы", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Для активизации сотрудничества деловых кругов стран он предложил запустить диалоговую платформу "Бизнесмены + Италия", с проведением первой встречи в таком формате в Казахстане.

В Астане во Дворце независимости 30 мая 2025 года проходит первый саммит "Центральная Азия – Италия". Участники саммита обсудят текущее состояние и перспективы развития сотрудничества.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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