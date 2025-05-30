Токаев предложил открыть итальянский торговый дом в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 мая 2025 года на первом саммите "Центральная Азия – Италия" рассказал о перспективах сотрудничества в области торговли, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства высказался о том, что первоочередной приоритет – углубление торгово-экономических связей.

"Серьезный импульс для расширения торговли между нашими странами может придать открытие торговых домов и логистических центров. Предлагается создать итальянский торговый дом в Алматы", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Для активизации сотрудничества деловых кругов стран он предложил запустить диалоговую платформу "Бизнесмены + Италия", с проведением первой встречи в таком формате в Казахстане.

В Астане во Дворце независимости 30 мая 2025 года проходит первый саммит "Центральная Азия – Италия". Участники саммита обсудят текущее состояние и перспективы развития сотрудничества.