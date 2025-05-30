Президент открыл первый саммит "Центральная Азия – Италия" в Астане

В Астане во Дворце независимости 30 мая 2025 года начался первый саммит "Центральная Азия – Италия". Участники саммита обсудят текущее состояние и перспективы развития сотрудничества, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В его работе принимают участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, а также председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.

"Отрадно отметить, что наш политический диалог, начатый на уровне министров иностранных дел, сегодня выходит на высший уровень. Это свидетельствует о возрастающей геополитической значимости Центральной Азии и искреннем стремлении стран региона и Италии укреплять сотрудничество. Сегодня мы обсудим важные вопросы, касающиеся инвестиций, торговли, энергетики, экологии, транспорта, логистика, образование и науки", – отметил президент Касым-Жомарт Токаев.

Ожидается, что по итогам саммита будет принята совместная декларация, которая будет охватывать широкий спектр сотрудничества.

30 мая 2025 года в Акорде состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом.