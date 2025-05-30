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Политика

Президент открыл первый саммит "Центральная Азия – Италия" в Астане

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 17:14 Фото: akorda.kz
В Астане во Дворце независимости 30 мая 2025 года начался первый саммит "Центральная Азия – Италия". Участники саммита обсудят текущее состояние и перспективы развития сотрудничества, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В его работе принимают участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, а также председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.

"Отрадно отметить, что наш политический диалог, начатый на уровне министров иностранных дел, сегодня выходит на высший уровень. Это свидетельствует о возрастающей геополитической значимости Центральной Азии и искреннем стремлении стран региона и Италии укреплять сотрудничество. Сегодня мы обсудим важные вопросы, касающиеся инвестиций, торговли, энергетики, экологии, транспорта, логистика, образование и науки", – отметил президент Касым-Жомарт Токаев.

Ожидается, что по итогам саммита будет принята совместная декларация, которая будет охватывать широкий спектр сотрудничества.

30 мая 2025 года в Акорде состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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