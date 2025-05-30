Токаев предложил Италии сотрудничество в геологоразведке и добыче редкоземельных металлов

Президент Касым-Жомарт Токаев на первом саммите "Центральная Азия – Италия" в Астане 30 мая 2025 года рассказал о перспективах реализации совместных промышленных проектов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что большие перспективы открывает усиление промышленной кооперации.

"Казахстан обладает значительными запасами редкоземельных металлов и мы готовы работать вместе с Италией в этом направлении", – сказал он.

По его словам, Казахстан выступил с инициативой о создании регионального исследовательского центра, который будет аккумулировать всю актуальную информацию о месторождениях редкоземельных металлах в Центральной Азии.

"Мы готовы предложить итальянским компаниям благоприятные условия для совместной геологоразведки и добычи редкоземельных элементов и минералов, руководствуясь формулой "инвестиции и технологии в обмен на стратегическое сырье", – заверил Касым-Жомарт Токаев.

30 мая 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о перспективах сотрудничества в области энергетики, заявил о готовности нарастить поставки нефти в Италию.