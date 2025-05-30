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Экономика и бизнес

Токаев предложил Италии сотрудничество в геологоразведке и добыче редкоземельных металлов

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 18:23 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на первом саммите "Центральная Азия – Италия" в Астане 30 мая 2025 года рассказал о перспективах реализации совместных промышленных проектов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что большие перспективы открывает усиление промышленной кооперации.

"Казахстан обладает значительными запасами редкоземельных металлов и мы готовы работать вместе с Италией в этом направлении", – сказал он.

По его словам, Казахстан выступил с инициативой о создании регионального исследовательского центра, который будет аккумулировать всю актуальную информацию о месторождениях редкоземельных металлах в Центральной Азии.

"Мы готовы предложить итальянским компаниям благоприятные условия для совместной геологоразведки и добычи редкоземельных элементов и минералов, руководствуясь формулой "инвестиции и технологии в обмен на стратегическое сырье", – заверил Касым-Жомарт Токаев.

30 мая 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о перспективах сотрудничества в области энергетики, заявил о готовности нарастить поставки нефти в Италию.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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