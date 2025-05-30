Какую продукцию готов экспортировать Казахстан в Италию

Президент Касым-Жомарт Токаев на первом саммите "Центральная Азия - Италия" в Астане 30 мая 2025 года заявил, что Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд долларов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства указал на важность развития сотрудничества в области торговли.

"Тарифные конфликты между ключевыми экономическими полюсами мира чреваты тяжелыми последствиями для всех стран. В таких реалиях нам крайне важно не только сохранить наработанные торгово-экономические связи, но и приложить усилия для их укрепления", – заявил он.

По его словам, особый акцент нужно сделать на запуске совместных проектов, расширении линейки товаров, прежде всего за счет несырьевой продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд долларов. Страны Центральной Азии обладают большим потенциалом, чтобы увеличить поставки в Европу своей агропромышленной продукции, в том числе органической. Рассчитываем на экспорт мясной продукции, аквакультур, сухого молока и других продовольственных товаров. Казахстан также готов нарастить экспорт пшеницы и муки на итальянский рынок", – добавил президент.

В целом, по его словам, страны Центральной Азии заинтересованы в тесном сотрудничестве аграрных научно-образовательрных центров, трансфере передовых практик и технологий в первую очередь в области биоинженерии, устойчивого земледелия, животноводства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил создать итальянский торговый дом в Алматы.