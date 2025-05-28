420 млрд преступных доходов вернуло АФМ в бюджет Казахстана

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса 28 мая 2025 года рассказал, сколько дел об отмывании преступных доходов расследует ведомство, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Женис Елемесов рассказал о масштабах выявленных нелегальных финансовых потоков.

"С начала 2024 года окончено более 100 уголовных дел. Только половина была зарегистрирована в этом году. Вы знаете, что у нас в агентстве есть проект "Параллельные финансовые расследования". В рамках данного проекта мы акцентируем свое внимание именно на финансовой составляющей, что позволило нам с начала 2024 года по настоящее время возместить в доход государства более 420 млрд тенге", – указал он.

Он привел один случай из практики, который касается гражданки, организовавшей боди-массаж под видом СПА-центра.

"Оказывала услуги. Она была осуждена за сводничество, ей дали 4 года лишения свободы. В доход государства было конфисковано 114 млн тенге. Однако было проведено детальное исследование финансовой составляющей – мы исходили из того, что, если у нее работали 15 девушек, которые оказывали услуги, в день они обслуживали 3-4 клиентов, средняя стоимость каждой услуги – от 30 до 150 тыс. тенге. С учетом этого был сделан вывод, что за годы работы преступный доход у нее должен быть составить более 2 млрд тенге. Соответственно, мы начали это исследовать и установили ее активы на сумму более 1,5 млрд тенге. Это квартиры, коммерческие помещения, люксовые авто. Часть этих денег она успела вложить в бизнес-проект по покупке и продаже сельхозпродукции. Там даже успела заработать деньги", – добавил зампред АФМ.

По его данным, все эти деньги были установлены и имущество на 1,5 млрд тенге было арестовано и конфисковано в доход государства.

28 мая 2025 года Женис Елемесов сообщил, что в рамках расследования фактов хищений в Казахстанской федерации футбола было возмещено федерации почти около 2 миллиардов тенге.