#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.16
580.94
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.16
580.94
6.39
Общество

420 млрд преступных доходов вернуло АФМ в бюджет Казахстана

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 17:01 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса 28 мая 2025 года рассказал, сколько дел об отмывании преступных доходов расследует ведомство, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Женис Елемесов рассказал о масштабах выявленных нелегальных финансовых потоков.

"С начала 2024 года окончено более 100 уголовных дел. Только половина была зарегистрирована в этом году. Вы знаете, что у нас в агентстве есть проект "Параллельные финансовые расследования". В рамках данного проекта мы акцентируем свое внимание именно на финансовой составляющей, что позволило нам с начала 2024 года по настоящее время возместить в доход государства более 420 млрд тенге", – указал он.

Он привел один случай из практики, который касается гражданки, организовавшей боди-массаж под видом СПА-центра. 

"Оказывала услуги. Она была осуждена за сводничество, ей дали 4 года лишения свободы. В доход государства было конфисковано 114 млн тенге. Однако было проведено детальное исследование финансовой составляющей – мы исходили из того, что, если у нее работали 15 девушек, которые оказывали услуги, в день они обслуживали 3-4 клиентов, средняя стоимость каждой услуги – от 30 до 150 тыс. тенге. С учетом этого был сделан вывод, что за годы работы преступный доход у нее должен быть составить более 2 млрд тенге. Соответственно, мы начали это исследовать и установили ее активы на сумму более 1,5 млрд тенге. Это квартиры, коммерческие помещения, люксовые авто. Часть этих денег она успела вложить в бизнес-проект по покупке и продаже сельхозпродукции. Там даже успела заработать деньги", – добавил зампред АФМ.

По его данным, все эти деньги были установлены и имущество на 1,5 млрд тенге было арестовано и конфисковано в доход государства.

28 мая 2025 года Женис Елемесов сообщил, что в рамках расследования фактов хищений в Казахстанской федерации футбола было возмещено федерации почти около 2 миллиардов тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Депутат о легализации тонировки автомобилей: Может поступить в бюджет более 50 млрд тенге
Общество
18:32, Сегодня
Депутат о легализации тонировки автомобилей: Может поступить в бюджет более 50 млрд тенге
В Астане прошел исторический съезд Казахстанской федерации шахмат: страна вступает в борьбу за топ-10 в элите
Общество
18:10, Сегодня
В Астане прошел исторический съезд Казахстанской федерации шахмат: страна вступает в борьбу за топ-10 в элите
Названы регионы Казахстана, в которых 29 мая ожидаются заморозки
Общество
17:55, Сегодня
Названы регионы Казахстана, в которых 29 мая ожидаются заморозки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: