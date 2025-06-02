Карагандинская область ищет дополнительные возможности привлечения инвестиций

Карагандинская область за последние три года привлекла более 3 трлн тенге инвестиций. Регион заинтересован в открытии новых производств с высокой долей переработки и добавленной стоимости, поэтому ведется постоянная работа для привлечения новых инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Инвестиционный потенциал области был представлен на встрече с представителями посольств ряда стран Евросоюза. Презентация состоялась в Карагандинском техническом университете имени А. Сагинова. На его базе формируется региональный инновационно-индустриальный хаб "Картех", где планируется сконцентрировать усилия по внедрению современных технологий и развитию прикладной науки.

"В регионе успешно реализуются проекты с участием европейских компаний – это и производство арматуры "Бемер", и предизолированные трубы "Изоплюс Центральная Азия", и технические газы "Линде Газ Казахстан", и солнечная электростанция "Соларнет". Эти примеры показывают, что взаимные интересы есть и опыт такого сотрудничества может быть расширен. Мы заинтересованы в новых инвестициях, технологических партнерствах и прикладных исследовательских проектах", – сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Карагандинская область – регион больших возможностей, открытый для взаимовыгодного делового партнерства, заявлено на встрече.

Фото: акимат Карагандинской области

По словам заместителя акима области Ермека Алпысова, в настоящее время область экспортирует продукцию обрабатывающей промышленности в 70 стран мира. Он рассказал о преимуществах размещения производств на СЭЗ "Сарыарка", где сейчас успешно работают 25 компаний из Германии, Австрии, Китая, Катара и Канады.

Новой крупной точкой развития стала индустриальная зона Saran, отметил спикер. На ее территории уже производят автобусы, бытовую технику и резинотехнические изделия.

"Скоро заработают производства промышленной и бытовой химии, строительных и отделочных материалов. Участникам индустриальной зоны предоставляется необходимая инженерная инфраструктура с минимальными тарифами. На сегодня в ИЗ Saran вошли 10 участников с инвестициями более 400 млрд тенге. Здесь также есть свободные земельные участки с необходимой инфраструктурой для строительства новых заводов", – сообщил Ермек Алпысов.

Замакима также рассказал о создании благоприятного инвестиционного климата, транспортном и логистическом потенциале, человеческих ресурсах.

В ответной речи гости привели примеры успешного партнерства и отметили заинтересованность в открытии новых горизонтов сотрудничества. К примеру, шведский бренд Scania уже запустил производство транспортной техники в Карагандинской области. Одна из ведущих французских компаний готова поделиться передовыми технологиями рационального водопользования, и уже подписано соглашение о сотрудничестве. Хорватия считает возможным развитие деловых связей в сфере туризма.

"Мы видим огромный потенциал сотрудничества в целом с Казахстаном и в частности с регионом. Это такие сферы, как транспорт и логистика, борьба с изменением климата, зеленая энергетика. Кроме того, это человеческие ресурсы, цифровизация, образование. В ходе таких встреч мы прокладываем путь нашим представителям бизнеса, говорим о возможных перспективах. Затем сами компании выстраивают модель партнерских взаимоотношений в формате В2В. А со стороны бизнеса большой интерес есть", –отметила посол Европейского Союза в Казахстане Алешка Симкич.