Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почти 680 млрд тенге инвестиций вложено в экономику Карагандинской области

Почти 680 млрд тенге инвестиций вложено в экономику Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:56 Фото: gov.kz
Экономика Карагандинской области стабильно развивается. Растут промышленное производство и инвестиции. Заработали два новых предприятия – по производству полиэтиленовых труб и стальных водогрейных газовых котлов.

Ожидается запуск еще восьми проектов. С приходом нового инвестора на Qarmet восстановлены неработавшие шахты.

Почти 680 млрд тенге инвестиций вложено в экономику Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:56

Фото: gov.kz

Об этом сообщил аким области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций. Глава региона рассказал об исполнении поручений президента страны по улучшению качества жизни населения.

"С начала года в экономику региона вложено 679,1 млрд тенге инвестиций – на 14,6% больше аналогичного периода прошлого года. На карте области появилось два новых предприятия. До конца года запустим еще 8 проектов на сумму более 200 млрд тенге инвестиций с созданием 2600 рабочих мест. Среди крупных проектов – заводы по производству меди и ферросилиция".Ермаганбет Булекпаев
Почти 680 млрд тенге инвестиций вложено в экономику Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:56

Фото: gov.kz

По его словам, с начала года рост экономики составил 13,1%.

Почти 680 млрд тенге инвестиций вложено в экономику Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:56

Фото: gov.kz

Объем промышленного производства превысил 2,8 трлн тенге. Основная часть приходится на обрабатывающую промышленность – 2,2 трлн тенге.

Аким области отдельно остановился на деятельности компании Qarmet.

"Как вы знаете, на крупнейшем в регионе предприятии Qarmet в прошлом году по поручению главы государства сменился основной инвестор и началась модернизация. На меткомбинате увеличилось производство чугуна, брони и плоского проката. На момент передачи новому инвестору в работе было всего три шахты из восьми. В настоящее время работают семь шахт. Количество проходческих забоев увеличено с 11 до 45. Это задел на будущее, он позволит обеспечить работу шахт на долгие годы".Ермаганбет Булекпаев

Для безопасности шахтеров внедрена система поиска и позиционирования. Сейчас она работает на двух шахтах – "Казахстанской" и Кузембаева. А в следующем году должны охватить все шахты.

Читайте также

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
В Казахстане хотят закрепить законодательно военно-патриотическое воспитание
МТСЗН, Казахстан, пенсии
Казахстанцам хотят предоставить право раннего или отложенного выхода на пенсию
Карагандинская область станет центром подготовки по рабочим профессиям
Карагандинская область станет центром подготовки по рабочим профессиям
Анастасия Московчук
Караганда Карагандинская область Ермаганбет Булекпаев 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Новый вид мошенничества, Казахстан, компании карго, доставка товаров из Китая
Новый вид мошенничества в Казахстане: заказ товаров из Китая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: