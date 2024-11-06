Почти 680 млрд тенге инвестиций вложено в экономику Карагандинской области

Экономика Карагандинской области стабильно развивается. Растут промышленное производство и инвестиции. Заработали два новых предприятия – по производству полиэтиленовых труб и стальных водогрейных газовых котлов.

Ожидается запуск еще восьми проектов. С приходом нового инвестора на Qarmet восстановлены неработавшие шахты.

Фото: gov.kz

Об этом сообщил аким области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций. Глава региона рассказал об исполнении поручений президента страны по улучшению качества жизни населения.

"С начала года в экономику региона вложено 679,1 млрд тенге инвестиций – на 14,6% больше аналогичного периода прошлого года. На карте области появилось два новых предприятия. До конца года запустим еще 8 проектов на сумму более 200 млрд тенге инвестиций с созданием 2600 рабочих мест. Среди крупных проектов – заводы по производству меди и ферросилиция". Ермаганбет Булекпаев

Фото: gov.kz

По его словам, с начала года рост экономики составил 13,1%.

Фото: gov.kz

Объем промышленного производства превысил 2,8 трлн тенге. Основная часть приходится на обрабатывающую промышленность – 2,2 трлн тенге.

Аким области отдельно остановился на деятельности компании Qarmet.

"Как вы знаете, на крупнейшем в регионе предприятии Qarmet в прошлом году по поручению главы государства сменился основной инвестор и началась модернизация. На меткомбинате увеличилось производство чугуна, брони и плоского проката. На момент передачи новому инвестору в работе было всего три шахты из восьми. В настоящее время работают семь шахт. Количество проходческих забоев увеличено с 11 до 45. Это задел на будущее, он позволит обеспечить работу шахт на долгие годы". Ермаганбет Булекпаев

Для безопасности шахтеров внедрена система поиска и позиционирования. Сейчас она работает на двух шахтах – "Казахстанской" и Кузембаева. А в следующем году должны охватить все шахты.