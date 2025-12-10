#Казахстан в сравнении
Общество

Металлургия, химия, производство материалов лидируют по привлечению инвестиций

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 08:45 Фото: Zakon.kz
Правительством Казахстана усилена работа по привлечению иностранных инвесторов именно в переработку, металлургию, химию и производство материалов, сообщает Zakon.kz.

Сформирован портфель из 20 крупных проектов с иностранным участием на сумму около 5,7 трлн тенге, которые создадут более 11 тыс. рабочих мест, передает пресс-служба правительства.

Наибольшая концентрация таких проектов в Жамбылской области – пять проектов, в Павлодарской области – четыре проекта. По объему инвестиций лидируют Жамбылская область – 1,47 трлн тенге, Павлодарская – 1,02 трлн тенге, а также Костанайская область с крупным проектом на 920 млрд тенге.

Кроме того, реализуются 9 многосторонних проектов с участием более двух стран на сумму около 2,4 млрд долларов, что создает свыше 2,8 тыс. рабочих мест.

"Правительством принимается ряд мер, обеспечивающих положительный инвестиционный климат. Путем привлечения финансовых инструментов через квазигоссектор поддерживается финансирование проектов. Так, с 2022 года с учетом "микширования" выделено более 700 млрд тенге на реализацию 116 проектов в различных секторах экономики. С учетом запуска проектов в текущем году и в ближайшие два года планируется создать свыше 30 тыс. постоянных рабочих мест", – сказал вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.

Фото: пресс-служба правительства РК

Индустриальные инициативы поддерживаются через инфраструктурное обеспечение и целевое финансирование. Принцип "микширования" позволяет сочетать государственные средства с рыночным финансированием, привлекая значительно большие инвестиции при относительно небольших бюджетных вложениях.

9 декабря в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана напомнили о платформе, где граждане смогут обучиться новым профессиям бесплатно.

