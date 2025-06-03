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Экономика и бизнес

Почему ряд компаний в Казахстане оказались под угрозой проверок

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 13:28 Фото: pexels
Вице-министр финансов Даурен Кенбеил 3 июня 2025 года на пресс-конференции после заседания правительства рассказал, почему ряд компаний будут подвергнуты проверкам налоговиков, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер пояснил, что компании для предстоящих проверок отбираются через систему управления рисками. Они, по словам вице-министра, попали в систему в результате отбора внутри госоргана. С нового года в Казахстане изменят систему проверок бизнеса в связи с принятием нового Налогового кодекса.

"И система выхода на проверки у нас меняется. С нового года таких списков уже не будет. Мы будем реагировать через сервис. Мы будем больше предоставлять возможности работать самим налогоплательщикам", – сказал Даурен Кенбеил.

О том, кто и когда может попасть под налоговую проверку в Казахстане, можно узнать здесь.

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Бауыржан Муканов
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