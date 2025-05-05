Кто и когда может попасть под налоговую проверку в Казахстане

Какие проверки могут проводить в Казахстане налоговые органы, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Так, в соответствии со статьей 145 Налогового РК налоговые проверки подразделяются на следующие виды:

Периодические налоговые проверки на основе оценки степени риска. Внеплановые налоговые проверки.

Специалисты рассказали, что периодическими налоговыми проверками на основе оценки степени риска являются проверки, назначаемые налоговыми органами в отношении налогоплательщиков по результатам анализа налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также сведений, полученных из официальных и открытых источников информаций, по деятельности налогоплательщиков.

Стоит уточнить, что основанием для назначения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска является полугодовой график, утвержденный решением уполномоченного органа.

Внеплановыми налоговыми проверками являются проверки, осуществляемые по заявлениям, по жалобам, в связи с ликвидацией, по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК, и так далее.

Также согласно статье 140 Налогового РК, налоговые проверки осуществляются в форме комплексной, тематической, встречной проверки, хронометражного обследования.

Материал по теме Важная информация для налогоплательщиков: учет ККМ переведен в новую систему

30 апреля 2025 года депутаты Мажилиса приняли во втором чтении новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения. Документ направлен на рассмотрение Сената.