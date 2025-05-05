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Кто и когда может попасть под налоговую проверку в Казахстане

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 11:35 Фото: pexels
Какие проверки могут проводить в Казахстане налоговые органы, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Так, в соответствии со статьей 145 Налогового РК налоговые проверки подразделяются на следующие виды:

  1. Периодические налоговые проверки на основе оценки степени риска.
  2. Внеплановые налоговые проверки.

Специалисты рассказали, что периодическими налоговыми проверками на основе оценки степени риска являются проверки, назначаемые налоговыми органами в отношении налогоплательщиков по результатам анализа налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также сведений, полученных из официальных и открытых источников информаций, по деятельности налогоплательщиков.

Стоит уточнить, что основанием для назначения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска является полугодовой график, утвержденный решением уполномоченного органа.

Внеплановыми налоговыми проверками являются проверки, осуществляемые по заявлениям, по жалобам, в связи с ликвидацией, по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК, и так далее.

Также согласно статье 140 Налогового РК, налоговые проверки осуществляются в форме комплексной, тематической, встречной проверки, хронометражного обследования.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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