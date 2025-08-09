Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачёвым, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили запуск строительства первой атомной электростанции в стране, который состоялся в Алматинской области 8 августа 2025 года.

Фото: primeminister.kz

"В ходе встречи обсуждены механизмы обеспечения казахстанского содержания в товарах и услугах, использования отечественного оборудования и материалов, а также вовлечения кадрового потенциала, обмена опытом. Подняты вопросы локализации процессов ядерно-топливного цикла. Также рассмотрены практические аспекты формирования международного консорциума, который объединит ведущих казахстанских и зарубежных партнеров", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Российская сторона подтвердила готовность сотрудничать с поставщиками из Казахстана и других стран, обеспечивая необходимый уровень кооперации в рамках строительства атомной электростанции.

Олжас Бектенов подчеркнул, что строительство АЭС находится на контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева, а правительство обеспечит необходимое содействие в реализации проекта.

Ранее в поселке Улкен Алматинской области, где планируется возведение первой в стране АЭС, представили макет атомной электростанции.