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Экономика и бизнес

В Карагандинской области сельская молодежь на гранты реализует бизнес-идеи

Гранты для сельской молодежи, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 15:07 Фото: предоставлены обладателями грантов
В Карагандинской области государственная поддержка способствует развитию молодежного предпринимательства. Гранты акимов востребованы в сельской местности: начинающие предприниматели запускают стартапы и расширяют действующий бизнес, сообщает Zakon.kz.

В Осакаровском районе в прошлом году гранты получили 10 молодых предпринимателей.
Одна из победительниц конкурса на получение гранта акима района – жительница села Есиль Влада Крюковская. Вместе с мужем она занялась птицеводством.

"Гранты – большая поддержка, особенно для села. Если есть идея, ее можно реализовать. Мою заявку одобрили, получила миллион тенге на реализацию проекта. На эти деньги приобрела инкубатор на 1500 яиц. Уже в апреле вылупились цыплята, их сразу раскупили. Дело пошло успешно", – говорит Влада Крюковская.

Фото: предоставлены обладателями грантов

По словам предпринимательницы, спрос есть, идут постоянные заказы и на живых цыплят, и на мясо бройлера. В планах расширение производства.

Фариза Өміржанқызы из села Трудовое – пример того, как грант помогает развивать уже действующее дело. Она педагог по образованию, и несколько лет назад начала делать наглядные пособия для учеников.

Фото: предоставлены обладателями грантов

Все начиналось с простых карточек для уроков казахского языка. А сейчас в сельскую мастерскую за стендами и развивающими материалами обращаются школы и детские сады со всего Казахстана.

"Получив грант, приобрела фрезерный станок и смогла выйти на новый уровень. Раньше все делали вручную – теперь изготавливаем стенды и конструкции больших размеров и в большем количестве. У нас уже заказывают оформление целых классов", – рассказала Фариза Өміржанқызы.

Молодая предпринимательница участвует и в социальных программах. В ее мастерской работают сотрудники, трудоустроенные по программе "Серебряный возраст". Сейчас она ищет кандидата и для участия в проекте "Алтын жас".

Фото: предоставлены обладателями грантов

Грантополучатели реализуют проекты в самых разных направлениях: от производства молочной продукции до организации вывоза мусора. На грантовые средства в сельской местности открывают ателье, салоны красоты, батут-центры и др.

Поддержка развития молодежного предпринимательства продолжается. В этом гранты акимов предусмотрены во всех городах и районов региона. Также будут разыграны и гранты акима области. В конкурсе участвует молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

Фото: предоставлены обладателями грантов

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Айсулу Омарова
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