События

Проект "Ұлт Қазынасы" открывает возможности для сельской молодежи Карагандинской области

Карагандинская область , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 19:10 Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области подвели итоги проекта, направленного на поддержку подростков и молодых людей из сельских районов.

В течение трех месяцев участники получали теоретические знания и практический опыт от менторов – профессионалов, добившихся значимых результатов в своих сферах.

Фото: акимат Карагандинской области

Инициатор проекта – управление по вопросам молодежной политики. Проект стартовал в сентябре этого года. За три месяца более 40 участников прошли обучение у 13 менторов, выбранных в онлайн-голосовании. Наставники представляли разные сферы – медицину, сельское хозяйство, госслужбу, предпринимательство и общественную деятельность.

Фото: акимат Карагандинской области

Менторы посетили 35 сельских населенных пунктов, где отобрали учеников и организовали для них тренинги, экскурсии, профориентационные занятия. Всего проект охватил свыше 2000 сельских подростков.

"Основная цель – помочь молодым людям увидеть возможности развития именно в родных селах. Во сельских округах просто не хватает информации, и наша задача – показать, какие перспективы перед ними открыты", – говорит координатор проекта Азиза Кулметтенова.

Самым юным участником стал 13-летний Ерасыл Айбек из села Акбел Бухар-Жырауского района. Он помогает родителям по хозяйству и мечтает стать фермером. Мальчик считает, что участие в проекте дает ему шанс изменить свое будущее.

Фото: акимат Карагандинской области

"Я хочу стать фермером, остаться в ауле и поднимать его. Этот проект для нас – хороший шанс и мотивация", – говорит Ерасыл.

Его наставником стала глава крестьянского хозяйства Анара Бозаева.

Фото: акимат Карагандинской области

"Я решила принять участие, чтобы поделиться опытом и дать правильный вектор нашей сельской молодежи. Из Ерасыла выйдет отличный фермер. Я вижу, как у него горят глаза. Он хочет развивать село, любит свой аул, говорит о нем с гордостью. Я с удовольствием делилась с ним теорией по сельскому хозяйству. Также у меня есть другой ученик – старшеклассник из села Доскей, который хочет связать жизнь с госструктурами. Мы работаем с ним в этом направлении. Я знаю эту сферу, так как не только являюсь главой крестьянского хозяйства, но и возглавляю районный филиал партии Amanat", – рассказывает ментор.

Еще один ментор – заместитель акима поселка Долинка Жасулан Хамитов –также отметил, что выбрал своих подопечных потому, что увидел у них желание развиваться.

"В их глазах я увидел искренний интерес к своему будущему и желание расти. Это тот момент, когда человек открывает для себя новые горизонты и начинает верить в свои силы", – поясняет свой выбор Жасулан Хамитов.

Один из его учеников, одиннадцатиклассник Руслан Кульмухамедов, рассказал, что до участия в проекте не мог определиться с профессией. А когда познакомился со своим ментором, понял, что хочет связать свою жизнь с госслужбой.

"Этот проект меняет мышление сельской молодежи, помогает найти себя. Я познакомился с работой госслужбы изнутри и понял, что это мое. Хочу помогать людям, решать важные задачи, поддерживать развитие общества и вносить свой вклад в процветание страны", – говорит Руслан.

Финальной точкой проекта стал итоговый фестиваль, где менторы и ученики представили результаты работы.

Наставникам вручили награды "Ұлт мақтанышы", подопечным – "Ұлт үміті". Каждый из участников проекта получил направление, в котором сможет развиваться дальше. Менторы и дальше продолжат сопровождать своих учеников.

Айсулу Омарова
