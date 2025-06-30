Город, который строит бизнес: Конаев превращается в экономический хаб

В Конаеве, административном центре Алматинской области, реализуются 11 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 245 млрд тенге. Все объекты строятся за счёт частного капитала и ориентированы на создание устойчивой экономики и рабочих мест.

По итогам рабочей поездки акима области Марата Султангазиева стало известно, что в городе Қонаев реализуются 11 инвестиционных проектов на сумму 245 млрд тенге с созданием свыше 1000 рабочих мест. Все объекты финансируются исключительно за счет частного капитала.

"Наша задача — построить экономику, в которой каждый тенге работает на развитие. Это дороги, жилье, производство и комфортная городская среда. Мы стремимся создать здесь условия, при которых бизнесу выгодно, а жителям — удобно и безопасно", – отметил глава области.

Фото: акимат Алматинской области

В числе наиболее масштабных проектов — жилой комплекс "Феникс" на 11,6 га. Инвестиции составляют 65 млрд тенге. Девелопером выступает Central Asia Construction Company в партнёрстве с китайской компанией Ningxia Jianyi Real Estate. До 2029 года планируется построить 156 тыс. м² жилья, более 4 тыс. м² коммерческих площадей, а также детский сад, полицейский участок и подземный паркинг. На этапе строительства занятость составит более 200 человек.

В секторе здравоохранения строится частный кардиологический центр на 48 коек, с операционными и диагностическими кабинетами. Проект стоимостью 1,5 млрд тенге реализует компания Интермед плюс. Запуск запланирован на 2026 год. Будет создано 100 рабочих мест.

Туристическую отрасль представляет курортно-развлекательный комплекс на берегу Капшагая. Проект включает гостиницу, аквапарк, SPA-зоны, аттракционы и пляжную инфраструктуру. Общий объем инвестиций — 24 млрд тенге. На этапе эксплуатации планируется создать 150 рабочих мест.

Фото: акимат Алматинской области

В прибрежной зоне построен спортивный пляжный комплекс с площадками для футбола, волейбола и настольных игр. Комплекс обслуживает 15 сотрудников.

В агропромышленном секторе строится кластер "Қапшағай Бидай Өнімдері" с инвестициями в 15 млрд тенге. Он включает мукомольное, масложировое и комбикормовое производство, а также завод по изготовлению мешкотары. Общая мощность — 1500 тонн зерна в сутки. Планируется трудоустроить 300 человек.

Компания Sofood Kaz реализует проект по производству сыра и картофеля фри на сумму 49,2 млрд тенге (80% — кредитные средства). Мощность предприятия — до 200 тонн продукции в сутки. Проект создаёт 250 рабочих мест и ориентирован как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Фото: акимат Алматинской области

В городе завершена модернизация котельной "Жылу Орталығы" с увеличением мощности до 48 Гкал/ч. Установлены современные резервные котлы, повышена надежность теплоснабжения. На объекте работает 20 человек.

Компания Heritage Investment Holdings (ОАЭ) совместно с UNISTONE COMPANY реализует гостинично-развлекательный комплекс с казино. Инвестиции составляют 25 млрд тенге, проект охватывает 38 тыс. м² и создает 120 рабочих мест.

Одновременно ведется инженерная подготовка территорий под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в микрорайонах "Самал" и "Ардагер". Прокладываются более 30 км водопроводных сетей на сумму 3 млрд тенге. Работы выполняются 40 специалистами. Это создает основу для привлечения не менее 70 млрд тенге в частное жилье в ближайшие три года.

Фото: акимат Алматинской области

В совокупности все проекты уже обеспечили создание более 1000 (1050) рабочих мест. Кроме того, только за счет налоговых поступлений от новых предприятий ежегодно в бюджеты разных уровней будет поступать свыше 6 млрд тенге.

В дополнение к этому, развивается малый бизнес — сервисные службы, охрана, клининг, офисное обслуживание — с созданием еще 55 рабочих мест.