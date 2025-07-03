Что станет с госденьгами, "зависшими" на счетах нацкомпаний

В Высшей аудиторской палате (ВАП) Казахстана сегодня заявили, что неиспользованные национальными компаниями средства будут возвращать в бюджет в конце года, сообщает Zakon.kz.

Из релиза, распространенного 3 июля 2025 года, следует, что в Казахстане закреплен механизм возврата бюджетных средств, выделенных субъектам квазигосударственного сектора на формирование или увеличение уставного капитала, но оставшихся неиспользованными на конец финансового года.

"Необходимые меры приняты министерствами национальной экономики и финансов по поручению Высшей аудиторской палаты. В результате соответствующая норма была закреплена в новом Бюджетном кодексе, подписанном главой государства 15 марта текущего года. Этот шаг позволит повысить эффективность использования государственных средств: вместо того, чтобы "зависать" на счетах нацкомпаний, они будут возвращаться в бюджет. Как следствие, средства смогут быть направлены на более важные и срочные задачи, например на реализацию долгосрочных инвестпроектов". Пресс-служба ВАП РК

Такой подход также позволит снизить риски нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, усилить прозрачность и подотчетность.

"Ожидается, что организации квазигоссектора будут более ответственно подходить к планированию и расходованию выделенных ресурсов, так как неиспользованные остатки в конце года теперь подлежат обязательному возврату". Пресс-служба ВАП РК

15 марта 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал новый Бюджетный кодекс РК. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.