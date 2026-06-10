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Экономика и бизнес

Смаилов заявил о "недостаче" в бюджете сотен миллиардов тенге

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 11:11 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов 10 июня 2026 года в Мажилисе заявил, что в Казахстане сохраняются проблемы с бюджетным планированием и дефицитом бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Смаилов рассказал, что, несмотря на перевыполнение прогноза по ВВП на 9 трлн тенге, в бюджет недопоступило 335 млрд тенге.

"Все это следствие недостатков планирования и чрезмерного оптимизма налоговых прогнозов. На этапе планирования доходов мы ранее отмечали несоблюдение методики их прогнозирования. Применялись завышенные параметры и непредусмотренные методикой дополнительные поступления. Формирование завышенных прогнозов приводит к снижению налоговой базы будущих периодов. По нашим оценкам, в 2025 году зачислены 154 млрд тенге платежей 2026 года и не возвращен НДС почти на 900 млрд тенге", – дополнил он.

Он заявил, что это не обеспечило баланс доходной и расходной частей бюджета.

"По итогам 2025 года не выделены запланированные 244 млрд тенге, а также сформировалась значительная кредиторская задолженность. Дефицит бюджета все еще существенен. Планы по его сокращению приняты. Однако, по оценкам ВАП, в среднесрочной перспективе они малореалистичны", – сказал Смаилов.

Он также отметил, что в 2025 году в бюджетный процесс интегрированы внебюджетные фонды.

"Однако полноценный учет и соответствующие данные об их реальном количестве отсутствуют. Считаем, что раскрытие информации в отчете об исполнении бюджета по 4-м внебюджетным фондам недостаточно. Отсутствует полноценная оценка результативности деятельности и транспарентность самих внебюджетных потоков. Вне контроля остаются парафискальные платежи. Они идут вне бюджетной системы и без оценки их эффективности. Здесь высоки риски обеспечения полноты их поступлений и адресности использования", – резюмировал председатель ВАП.

Ранее Смаилов заявил о росте неэффективных расходов бюджета в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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