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Экономика и бизнес

Нарастить выпуск меди и стали планируют в Казахстане

Металлургический завод, литейный цех, металлургия, сплав металлов, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 11:16 Фото: primeminister.kz
Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на заседании правительства 22 июля 2025 года рассказал о перспективах развития горно-металлургической отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Сапарбеков напомнил, что за последние пять лет мощности выпуска стали возросли с 5 до 7,5 млн тонн. Были введены 5 заводов на сумму 52 млрд тенге по выпуску строительной арматуры, швеллеров, двутавров, уголков.

"В текущем году в промышленности планируется ввод 190 проектов на сумму 1,6 трлн тенге, с созданием порядка 23 тыс. постоянных рабочих мест. Из них 28 проектов – в горно-металлургической отрасли на сумму 444 млрд тенге, с созданием 6,5 тыс. рабочих мест. За счет запуска новых крупных месторождений Айдарлы, Коксай и Бенкала добыча медной руды будет увеличена вдвое, или до 300 млн тонн. Добыча железной руды вырастет на 40%, или до 52 млн тонн, за счет увеличения внутренней переработки со стороны АО "Qarmet" и запуска проектов по производству горячебрикетированного железа", – заявил спикер.

По его словам, это в свою очередь приведет к росту выпуска меди с 500 тыс. тонн до 1,2 млн тонн, а горячебрикетированного железа – до 5 млн тонн и стали – с 4,1 до 13 млн тонн.

"Свободный доступ к базовым металлам дает преимущество для отечественных предприятий в смежных отраслях. По нашим расчетам, к 2030 году значительный объем производимых металлов будет переработан внутри страны с доведением до продукции высоких переделов. Так, переработка меди достигнет до 91 тыс. тонн, алюминия – до 163 тыс. тонн и свинца – до 81 тыс. тонн", – резюмировал вице-министр.

Ранее глава МЦРИАП Жаслан Мадиев рассказал о цифровизации горно-металлургической отрасли. В частности, о перспективах внедрения беспилотных самосвалов, роботизированных экскаваторов и буровых установок.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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