Экономика и бизнес

Производство золота и меди увеличилось в Казахстане

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 09:46 Фото: pexels
Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на заседании правительства 17 декабря 2025 года рассказал о росте в обрабатывающей промышленности, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Сапарбеков отметил, что по итогам 11 месяцев в основных секторах обрабатывающей промышленности наблюдается положительная динамика с совокупным показателем 5,9%.

"Производственные показатели выросли в металлургии, машиностроении, химической промышленности, производстве строительных материалов, легкой промышленности и других отраслях обрабатывающей промышленности. Объем производства в металлургической промышленности увеличился на 1,1% за счет увеличения объема производства золота, меди, стали и чугуна", – добавил он.

Отмечается, что положительная динамика во многом является результатом предпринятых мер по повышению загрузки отечественных производственных мощностей, улучшению обеспечения перерабатывающих предприятий сырьем.

Указал вице-министр и на рост в машиностроительной отрасли на 11,6% за счет роста выпуска транспортных средств, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, а также разного вида оборудования и бытовой техники.

Ранее заместитель премьер-министра – министр нацэкономики Серик Жумангарин отметил, что по итогам января-ноября текущего года рост экономики составил 6,4%. Рост в реальном секторе составил 8,3% и опережает рост производства услуг на 5,3%.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
