Особую модель образования для будущих инженеров создал казахстанский автопроизводитель

Подготовка рабочих и инженерных кадров сегодня приобретает общенациональное значение. Не случайно 2025 год указом главы государства объявлен Годом рабочих профессий – в ответ на кадровый дефицит, который сдерживает развитие многих отраслей, в том числе машиностроения.

Компания Allur одной из первых системно подошла к решению этой задачи и уже много лет формирует специалистов под конкретные потребности собственного производства. О том, как автопроизводитель выстроил собственную образовательную экосистему, мы поговорили с руководителем Allur University Людмилой Олкинян.

– Людмила, расскажите с чего началась история Allur University?

Все началась еще в 2013 году, когда в Костанае стартовало серийное производство автомобилей. Перед нашей компании тогда остро встал кадровый вопрос. В Казахстане на тот момент не хватало инженеров и специалистов с опытом в автопроме. Решением стала идея создать свою систему корпоративного обучения. В 2015-м мы начали активно развивать дуальное образование. Это, по моему мнению, и явилось основным толчком в развитии Allur University.

Фото: Allur

– Что такое дуальное образование?

– Это когда изучение теории закрепляется практикой на заводе. Например, сейчас под шефством компании находится Костанайский колледж автомобильного транспорта, где открыты учебные классы, лаборатории, спортзалы и библиотека. А в 2024 году на его базе начал работу Центр профессиональных компетенций. То есть, по сути, это полноценный учебный мини-завод внутри колледжа.

На сегодняшний день в системе дуального образования участвуют 8 региональных и 3 республиканских учебных заведения. За первое полугодие 2025 года практику на нашем заводе прошли 228 студентов.

– Вы также работаете со школьниками?

– Да, еще с 2024 года мы реализуем масштабную программу инженерного воспитания детей Allur Myn Bala. То есть мы взращиваем инженерные кадры еще со школы. Пока только в Костанае, но у детей на базе партнерских школ уже есть доступ к площадке "Болашақ инженер Allur". Ученики изучают робототехнику, 3D-моделирование и создают свои первые прототипы. Кстати, в 2023 году мы открыли Школу робототехники Allur Space Robotics на базе QAZGUU School.

Наша цель – не просто подготовка кадров, а популяризация инженерных профессий. Мы хотим, чтобы молодежь в регионах видела реальную перспективу в производстве.

Фото: Allur

– Мы видим, как молодые специалисты часто не работают по профессии. Почему, на ваш взгляд, эта проблема стала массовой, и что конкретно делает Allur University, чтобы изменить эту тенденцию?

– Сегодня у нас каждый год выпускается огромное количество инженеров. Но, к сожалению, часть из них в итоге работают не по профессии. В регионы мало кто едет. А ведь отправиться в Костанай и начать карьеру на производстве – это вполне реальная и достойная альтернатива столичной офисной рутине.

Allur University активно сотрудничает с высшими учебными заведениями страны, среди которых Satbayev University, AlmaU, ВКГТУ, Shakarim University и другие. На базе завода действуют 6 кафедр, разработано 18 образовательных программ в сфере машиностроения и автомобилестроения. А на базе Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова завершается строительство Высшей инженерной школы Allur.

Мы принимаем также студентов из разных городов. У нас проходят обучение учащиеся из Алматы, Усть-Каменогорска, Семея. Некоторые после практики остаются работать. Завод предоставляет им жилье, питание, заработную плату. Это реальный социальный лифт.

Хотела еще отметить, что с 2022 года мы выдаем стипендии на обучение сотрудников и перспективных студентов. Благодаря этим грантам образование получили более 40 человек.

Фото: Allur

– Какие образовательные инициативы реализует компания Allur сегодня, и как они выходят за рамки классического дуального обучения?

– Я горжусь тем, что Allur University – это мощная образовательная платформа, в которую вовлечены тысячи человек. При том, мы не начинали с идеи "создать университет". Все началось с потребности обучить сварщика. А сегодня к нам приезжают перенимать опыт. Например, в настоящее время инженеры завода совместно с учеными Института механики и машиноведения реализуют проект по автоматизации и роботизации производственных процессов.

Еще с 2022 года компания развивает Международный центр дуального обучения. В 2024 году было подписано соглашение с Эрфуртским образовательным центром в Германии. Теперь Allur University сотрудничает с университетами Австрии, Сербии, Южной Кореи и Финляндии. Благодаря этому партнерству у специалистов завода есть возможность пройти международную стажировку в ведущих вузах мира.