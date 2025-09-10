#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
События

Год рабочих профессий: как в ВКО готовят инженеров будущего

ВКО, подготовка инженеров будущего, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 17:00 Фото: пресс-центр ВКО
Усть-Каменогорский высший политехнический колледж (УКВПК) стал одной из главных площадок проведения пресс-тура в рамках Года рабочих профессий – 2025, объявленного в Казахстане.

Это событие не просто презентация учебного заведения, а демонстрация реального примера того, как цифровые технологии, международные стандарты и индустриальное партнерство могут трансформировать систему профессионального образования и вывести ее на новый уровень.

Пресс-тур собрал представителей СМИ, которые получили возможность воочию увидеть, как создаются специалисты будущего – молодые профессионалы, готовые к цифровой индустрии, промышленной автоматике, альтернативной энергетике и искусственному интеллекту.

Фото: пресс-центр ВКО

Участники пресс-тура ознакомились с современными мастерскими и лабораториями колледжа: IT-центр, лаборатории электроники, мехатроники (на базе FESTO), теплотехники, альтернативной энергетики, учебным СТО ангарного типа, а также учебным полигоном для высотных работ. Особое внимание привлекли центры, оснащенные по международным стандартам WorldSkills, что позволяет студентам готовиться к демонстрационным экзаменам в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

"Мы не просто даем знания – мы формируем готовых специалистов, которые могут с первого дня работы встать за станок, включить панель управления на производстве или интегрировать алгоритмы ИИ в систему автоматизации", – рассказал директор колледжа Истай Исин.

Фото: пресс-центр ВКО

Одна из уникальных специальностей, представленная в колледже, – "Обслуживание беспилотных летательных аппаратов".

Фото: пресс-центр ВКО

Мастер производственного обучения Виталий Тихонов продемонстрировал возможности агрокультурного дрона, способного автономно обрабатывать сельскохозяйственные угодья гербицидами и пестицидами, значительно снижая расход активных веществ и увеличивая эффективность аграрных процессов.

"Это не просто дрон, это часть цифровой трансформации аграрного сектора. Наши студенты уже на втором курсе умеют программировать маршруты, адаптировать ИИ-системы управления и анализировать агроданные в реальном времени", – отметил Тихонов.

Фото: пресс-центр ВКО

Колледж активно сотрудничает с крупнейшими предприятиями Восточного Казахстана – Казцинк, УК ТЭЦ, Силумин Восток, УМЗ.

Фото: пресс-центр ВКО

Именно здесь студенты проходят практику уже с первого курса. Подход основан на дуальной системе: 20% теории и 80% практики на реальном производстве.

Истай Исин, директор колледжа, подчеркнул:

"Сегодня образование не может отставать от экономики. Наши партнеры – это не просто заказчики кадров, это соавторы образовательного процесса. Именно они формируют требования к мастерским, участвуют в разработке учебных планов, предоставляют оборудование. Поэтому наши выпускники выходят не просто готовыми – они уже встроены в производственные процессы региона".

По его словам, искусственный интеллект, робототехника, устойчивое производство – это не слова из футуристических презентаций, а повседневная реальность нашей мастерской.

"Мы уверены: Казахстан не просто догоняет мир, а формирует собственную цифровую школу подготовки кадров".Истай Исин

В условиях глобальной цифровизации именно такие колледжи, как УКВПК, становятся точкой роста экономики, катализатором инноваций и опорой для индустрии будущего.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
