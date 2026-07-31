Покупать квартиру сейчас или подождать: эксперты дали прогноз цен на жилье

Базовая ставка в Казахстане снижается, инфляция падает, однако квартиры дешевле не становятся. Почему рынок идет наперекор ожиданиям покупателей и чего ждать тем, кто планирует покупку жилья, выяснял Zakon.kz.

Рынок выбрал свой сценарий

Первый месяц лета стал самым активным для рынка недвижимости с начала 2026 года. В июне в Казахстане, по данным БНС АСПиР РК, зарегистрировали 39 053 сделки купли-продажи жилья. Это на 28,4% больше, чем месяцем ранее, когда было оформлено 30 420 сделок.

Более того, июнь впервые с начала года превзошел показатель аналогичного месяца 2025 года: 39 053 сделки против 33 273. Основной объем продаж пришелся на квартиры в многоквартирных домах – 29 432 сделки, или 75,4% от общего количества.

Лидерами по количеству сделок традиционно стали Алматы (6 841), Астана (6 436) и Карагандинская область (3 772). При этом положительная динамика наблюдалась во всех регионах страны. Самый заметный рост показали Мангистауская область (+67,4%), Карагандинская (+43,4%) и Атырауская (+40,9%).

Покупатели не испугались роста цен

На первый взгляд такая ситуация выглядит необычно: рынок жилья дорожает, но покупателей меньше не становится.

По словам специалиста по недвижимости Эльвиры Сагандыковой, этому есть сразу несколько объяснений. Лето традиционно считается одним из самых активных периодов на рынке недвижимости.

"Многие семьи стараются решить жилищный вопрос во время отпусков или до начала нового учебного года. После относительно спокойных первых месяцев года часть покупателей просто перенесла сделки на июнь". Эльвира Сагандыкова

Еще одним фактором стали ожидания дальнейшего роста цен. Когда жилье дорожает двузначными темпами, многие предпочитают покупать квартиру сейчас, не рассчитывая, что через несколько месяцев она станет дешевле.

Поддерживает рынок и рост себестоимости строительства. За год строительные работы подорожали на 9,2%, продолжают расти расходы на материалы, инженерное оборудование, логистику и рабочую силу. Девелоперы постепенно закладывают эти издержки в стоимость квадратного метра.

Наконец, несмотря на некоторое замедление, инфляция в Казахстане остается двузначной и составляет 10,3%. В таких условиях недвижимость по-прежнему рассматривается многими как один из способов сохранить сбережения.

Три города диктуют правила

Статистика подтверждает, что рост спроса сопровождается дальнейшим повышением стоимости жилья.

За год новое жилье в среднем по стране подорожало на 14%. Среди крупных городов наиболее заметный рост зафиксирован в Астане (+19,4%), Актобе (+18,4%) и Алматы (+14,4%).

На вторичном рынке квартиры за год прибавили в цене 10,4%. Быстрее всего стоимость выросла в Кокшетау (+14,3%), Талдыкоргане (+13,3%), Астане (+13,2%) и Павлодаре (+12,7%).

Таким образом, июнь показал сразу две тенденции. С одной стороны, рынок жилья заметно оживился после нескольких спокойных месяцев. С другой – цены продолжают уверенно расти. Возникает закономерный вопрос: сохранится ли эта тенденция во втором полугодии или рынок все же близок к развороту?

Почему не стоит откладывать покупку жилья?

Эксперт в сфере строительства и реновации Диляра Сейтнурова считает, что во втором полугодии стоимость жилья в крупнейших городах Казахстана, скорее всего, останется стабильной либо продолжит умеренный рост.

"Я не вижу оснований ожидать заметного снижения цен. Напротив, большинство факторов пока указывают на сохранение их текущего уровня", – отмечает эксперт.

По словам специалиста, ограничивающие факторы различаются в зависимости от региона, однако во всех крупных городах они сдерживают быстрое наращивание объемов строительства.

В Алматы возможности для нового строительства постепенно сокращаются из-за природных ограничений и сейсмических требований. Основными направлениями развития становятся реновация и более эффективное использование уже освоенных территорий.

В Астане свободных площадок значительно больше, однако серьезным ограничением остаются инженерные сети. Ежегодная потребность столицы в новом жилье превышает объемы ввода примерно на 15-20%. Дополнительную поддержку спросу оказывает устойчивый миграционный прирост населения.

В Шымкенте и большинстве регионов земельных участков достаточно, но не все они обеспечены инженерной инфраструктурой. Освоение новых территорий требует значительных вложений в строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения.

"Все это увеличивает себестоимость строительства и не позволяет рассчитывать на быстрое увеличение предложения". Диляра Сейтнурова

Новый кодекс способен повлиять на рынок

Еще одним фактором эксперт считает новый Строительный кодекс, вступивший в силу 1 июля 2026 года. Документ предусматривает обязательную экспертизу проектов планировки, ограничивает возможность корректировки проектов детальной планировки и усиливает ответственность участников строительного процесса.

По оценке Диляры Сейтнуровой, девелоперам потребуется время, чтобы адаптироваться к новым требованиям.

"Часть девелоперов, вероятно, возьмет паузу для адаптации к новым требованиям, а сроки реализации отдельных проектов могут сдвинуться. Это может привести к сокращению объема нового предложения", – предполагает специалист.

Если при этом спрос начнет восстанавливаться, ограниченное предложение будет поддерживать нынешний уровень цен.

При этом эксперт не исключает, что ситуация на рынке может скорректироваться. Среди факторов, способных повлиять на спрос, она называет повышение порогов использования пенсионных накоплений, сохраняющуюся высокую стоимость кредитов и слабую активность покупателей.

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