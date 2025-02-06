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Советы

Как "выселить" плесень из квартиры: эффективные методы

уборка плесень квартиры, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 13:01 Фото: pexels
Порой перед владельцами квартир стоит сложная задача по избавлению от плесени. Ведь она может появиться где угодно, особенно в местах с высокой влажностью и недостаточной вентиляцией, сообщает Zakon.kz.

Cтроительный эксперт Федор Васильев поделился эффективными, а главное – простыми методами борьбы с этой неприятностью.

Плесень, по его словам, предпочитает негерметичные участки, куда проникает холодный воздух, создавая благоприятные условия для ее размножения. Это могут быть разрушенные швы плиточной кладки, углы комнат, потолки или пространство под плинтусами.

Еще один фактор риска – некачественная установка окон. Например, если есть смещение уплотнителя или зазоры между стеной и рамой.

Пожалуй, уточнил специалист в беседе с Life.ru, самое любимое место плесени – санузел.

"Протекающая труба в перекрытии, протечки от нерадивых соседей, поврежденная гидроизоляция на верхнем этаже, даже банальная забитая вентиляция уже могут спровоцировать возникновение плесени. Места появления плесени надо как следует загерметизировать, но перед устранением причины надо убрать сам грибок. Справиться с этим поможет механическая очистка, если плесень не глубокая".Федор Васильев

Также существуют антисептики на масляной основе, которые создают защитную пленку и предотвращают повторное появление плесени.

Когда пораженные участки полностью очищены, необходимо загерметизировать все щели, используя монтажную пену, герметик или специальную уплотнительную ленту.

Помимо профессиональных средств, можно воспользоваться и народными методами.

В качестве одного из самых эффективных народных средств эксперт назвал перекись водорода. Достаточно развести ее с водой в пропорции 1:1 и обработать пораженные участки.

Отлично, добавил он, справляется с грибком и обычный уксус. В зависимости от степени поражения его можно разбавлять водой в соотношении 1:2 (или использовать 70% эссенцию в особо сложных случаях).

Еще один помощник – нашатырный спирт. Его следует смешать с водой (1:1), распылить на плитку или стекло и затем смыть.

"Не менее эффективно работает бура. Один стакан вещества нужно развести в четырех литрах воды, нанести на зараженные участки и оставить на час, повторяя процедуру до полного исчезновения плесени".Фёдор Васильев

В заключительной части эксперт отмечает, что поскольку все перечисленные вещества довольно агрессивны, при работе с ними необходимо использовать защитные перчатки и очки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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