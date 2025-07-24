Путь от небольшого цеха до агропромышленного комплекса: история компании "Алатау-құс"

C чего начиналась история одного из крупнейших производителей мяса птицы – в материале Zakon.kz.

Продукция "Алатау-құс" сегодня хорошо знакома многим казахстанцам – ее можно найти на прилавках фирменных магазинов в нескольких городах и регионах страны. Качественное мясо птицы, колбасы, копчености и полуфабрикаты пользуются спросом и доверием у покупателей. Но за этим успехом стоит долгий путь, серьезные инвестиции, кропотливая работа команды и стремление к постоянному развитию. Основатель фабрики "Алатау-құс" Серик Естай поделился, как удалось построить предприятие практически с нуля и вывести качество продукции на международный уровень.

– Серик Естаевич, расскажите, как появилась идея создать птицеводческое предприятие?

– Можно сказать, что мой путь в аграрной сфере начался еще в детстве. Я родился в селе, поэтому вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, всегда были мне близки. Еще до "Алатау-құс" у моей семьи был опыт в животноводстве – с партнерами мы занимались разведением крупного рогатого скота в Талдыкорганской области.

Вместе с тем создание птицеводческой фабрики потребовало огромных усилий. В 2000-х рынок мяса птицы в значительной степени зависел от импорта, и вопросы продовольственной безопасности становились все актуальнее: не всегда продукция, которая лежала в то время на полках магазинов, соответствовала стандартам свежести, безопасности и качества. Кроме того, на рынке был дефицит качественного охлажденного мяса.

Поэтому, когда появилась возможность восстановить фактически заброшенную птицефабрику в Алматинской области, долго раздумывать не пришлось. Фабрики "Алатау-құс" в том виде, в котором она существует сейчас, тогда не было. Мы с супругой приобрели предприятие, которое находилось в сильном упадке, производственные мощности были фактически утрачены.

– С какой целью вы создавали фабрику и почему для вас было важно выпускать именно такой продукт?

– Мы поставили перед собой цель – создать на базе полуразрушенного предприятия современную, высокоэффективную фабрику. Тогда, и особенно сейчас, мы ясно понимали, насколько важно, чтобы у казахстанцев был доступ к качественным и безопасным продуктам питания. Особенно к такому основному и массовому, как мясо птицы.

С самого начала мы хотели предложить казахстанцам свежее и доступное мясо птицы, произведенное с соблюдением всех стандартов безопасности и гигиены. Мы стремились создать именно такой продукт, которому можно доверять, и который бы употребляли сами.

Еда – это основа здоровья, и мы убеждены, что каждый человек должен иметь возможность выбирать натуральный и вкусный продукт, произведенный в нашей стране.

Более того, на нашей фабрике особое внимание уделяется стандартам халяль – от кормления до технологии убоя. Убой птицы производится ручным способом, в строгом соответствии с нормами, что подтверждено соответствующими сертификатами. Это также немаловажно для наших потребителей.

Фото: Zakon.kz

Сегодня, когда "Алатау-құс" – это узнаваемый бренд и выбор тысяч семей, я думаю, что мы приняли правильное решение и реализовали поставленную задачу.

– Сколько времени потребовалось на то, чтобы запустить фабрику? С какими сложностями вы столкнулись на первых этапах?

– На восстановление фабрики у нас ушло около трех лет. Собственные первоначальные вложения составили около 500 миллионов тенге. Постепенно нам удалось получить финансирование от КазАгроФинанс и Аграрной кредитной корпорации, а также и от нашего теперь уже постоянного банка-партнера АО "Forte bank".

Поначалу предприятие производило 3600 тонн мяса птицы в год, а в штате числилось всего 320 сотрудников. На тот момент это был скорее небольшой производственный цех.

К слову, подбор и подготовка квалифицированных специалистов для работы на таком производстве также стали одной из ключевых и непростых задач. Огромным подспорьем стало то, что на предприятии, которое мы приобрели, сохранилась команда специалистов с опытом в птицеводстве. Их знания и вовлеченность послужили той опорой, на которую мы смогли опереться в первые и самые сложные годы. Позже, когда уже удалось встать на ноги, мы также привлекали различных специалистов из РФ, Беларуси и Украины, которые дополнительно обучали наших сотрудников.

Хочу также отметить, что у нас в коллективе есть люди, которые работают на фабрике уже 15 лет, то есть с самого ее основания. А в целом на фабрике трудятся сейчас 1300 человек. Таким образом, количество рабочих удалось увеличить практически в четыре раза.

Фото: Zakon.kz

Также на начальном этапе мы столкнулись с серьезными трудностями при поиске качественных кормов для птицы. Продукция и сырье, представленные на рынке в тот период, зачастую не соответствовали нашим требованиям – как по показателям питательной ценности, так и по уровню безопасности. Мы стремились обеспечить высокое качество продукции с самого начала, поэтому этот вопрос стоял особенно остро.

В 2021 году был запущен второй собственный комбикормовый завод, что стало важным и стратегически значимым шагом для нашей компании. До этого мы производили комбикорм в рассыпном виде, однако с запуском нового завода получили возможность производить гранулированный корм с мощностью 20 тонн в час.

Это значительно повысило качество кормов, что, в свою очередь, положительно сказалось на кормовой конверсии на бройлерных площадках. Снижение конверсии кормов напрямую улучшило здоровье птицы и качество готовой продукции.

Фото: Zakon.kz

– Какое оборудование использовалось на предприятии на начальном этапе и какие изменения были внедрены в процессе модернизации?

– Оборудование было устаревшим и не соответствовало современным требованиям птицеводства, а инфраструктура – в плачевном состоянии, но мы не стремились к мгновенному результату.

Постепенно начали модернизацию производственных мощностей. Сегодня в птичниках для выращивания родительского стада используется современное нидерландское оборудование.

В них созданы все условия для комфортного содержания птицы. Вода подается через специальную ниппельную систему капельного типа. Для кладки яиц предусмотрены отдельные гнездовые секции, куда птица заходит в спокойной обстановке. Эти решения не только соответствуют международным стандартам, но и способствуют улучшению общего состояния поголовья и стабильности производственных показателей.

Фото: Zakon.kz

В убойном цехе также внедрены более современные технологические линии. Процесс обновления продолжается: оборудование пока еще не полностью новое, но мы планомерно движемся к полной модернизации, что позволяет повышать эффективность и надежность всех этапов производства.

– Насколько выросла производственная мощность предприятия благодаря всем этим изменениям?

– Как я уже упоминал, на момент запуска производственные мощности составляли 3600 тонн мяса птицы в год. Сегодня мы вышли на уровень до 30 тыс. тонн мяса птицы в год и до 2 тыс. тонн колбасной и копченой продукции. Производство у нас практически безотходное – каждая часть тушки используется с определенной целью, что позволяет эффективно управлять ресурсами. В среднем мы производим около 100 тонн продукции в день, включая мясо птицы и его составные части.

В ближайших планах – строительство новой фабрики, которая полностью покроет потребность в инкубационных яйцах, сейчас мы обеспечиваем себя на 60-70%. В результате это позволит увеличить объем производства до 50 тыс. тонн мяса в год уже к 2027 году. Реализация всех этих проектов станет возможной благодаря государственной поддержке, в том числе со стороны Аграрной кредитной корпорации и, конечно, нашим собственным инвестициям.

– Какой момент вы считаете ключевым в истории компании?

– Безусловно, важен был каждый этап. Но на новый уровень мы вышли в 2016 году с запуском собственной торговой сети. Тогда мы открыли первые фирменные магазины под брендом "Алатау-құс". Это решение стало не просто логичным продолжением производственного цикла, но и стратегически важным шагом для всей бизнес-модели. Благодаря этому мы смогли выстроить прямую связь с конечным потребителем.

На самом деле мы были одними из первых в Казахстане, кто начал поставлять на рынок не замороженную, а именно охлажденную продукцию, и запустили собственную сеть магазинов, где потребители могут приобрести не только свежее мясо птицы, но и разнообразную переработанную продукцию.

Фото: Zakon.kz

На сегодняшний день логистика от момента упаковки до поступления продукции на полки занимает всего 3-4 часа, а в некоторых случаях и того меньше. Доставка осуществляется напрямую с завода на собственном транспорте в сотрудничестве с нашим дистрибьютором.

Добавлю, что недавно мы расширили ассортимент, запустив производство полуфабрикатов – котлет, наггетсов, пельменей. В дальнейшем планируем активно развивать это направление, увеличивая как линейку, так и объемы выпускаемой продукции.

Значимым этапом стал 2021 год, когда мы запустили новую современную птицефабрику неподалеку от города Алатау. Это был амбициозный проект, в который мы вложили порядка 5 млрд тенге. Племенной репродуктор – это стратегически важное звено в нашей производственной цепочке, от которого напрямую зависит стабильность и независимость всего производства. Именно здесь мы выращиваем родительское стадо и ремонтный молодняк, которые обеспечивают получение инкубационных яиц. Эти яйца служат основой для производства суточных цыплят, которых мы затем растим на мясо птицы. С данной птицефермы мы получаем до 12 миллионов инкубационных яиц в год.

– Что изменилось в отрасли с тех пор, как вы начали?

– В целом, за 15 лет, что мы работаем на рынке, появилось больше отечественных производителей, усилилась конкуренция, и самое главное — повысились стандарты качества. Ассортимент и глубина переработки также получили значительное развитие на рынке за счет привлечения новых технологий и рецептур.

С самого начала мы ориентировались на высокие показатели как в производстве, так и в отношении качества. Нам было важно показать, что казахстанский продукт может соответствовать всем современным стандартам не только по вкусу, но и по технологии, безопасности, упаковке, логистике. И когда ты работаешь на таком уровне, это неизбежно влияет и на рынок в целом. И мы рады тому, что есть здоровая конкуренция – это двигатель прогресса. Сегодня высокая конкуренция на рынке сбыта ведет нас к более глубокой переработке продукции фабрики, поэтому мы постепенно увеличиваем ассортимент и объемы реализации полуфабрикатов и различных мясных изделий через наши фирменные магазины. Большую перспективу мы видим в развитии продуктов быстрого приготовления, за этим, несомненно, будущее.

Увеличение рынков сбыта, в том числе экспортных, таких как Узбекистан с его растущим потенциалом и Китай, является для нас приоритетом развития. Потому что продукт, с которым мы работаем, пользуется большим спросом.

– Помимо постоянного развития производства, реализуете ли вы какие-либо социальные инициативы? Поддерживаете ли доступность продукции для разных категорий населения?

– Да, для нас важно, чтобы качественная продукция была доступна всем. В 2024 году мы заключили меморандум с АО "Социально-предпринимательская корпорация Алматы" о сдерживании цен на окорочок и бедро в наших фирменных магазинах. Это соглашение действует сроком на 24 месяца и позволяет жителям Алматы и Алматинской области приобретать основные виды продукции по стабильной цене, несмотря на колебания на рынке.

Кроме производственной деятельности, мы активно участвуем в благотворительных и социальных инициативах. Регулярно оказываем поддержку жителям Байкентского сельского округа и сотрудничаем с местным акиматом для оказания поддержки нуждающимся.

Мы поддерживаем общественные объединения и фонды, такие как объединение инвалидов "Үміт Шырағы", корпоративный фонд "Жақсылық" Республиканского общественного объединения "Общество инвалидов Каратал", а также общество инвалидов "АН-Ниса".

Забота о людях, поддержка социально уязвимых групп и участие в жизни региона для нас так же важны, как и производственные показатели. В этом и заключается философия нашей работы: постоянно расти, развиваться и вносить вклад в благосостояние общества.

Фото: Zakon.kz

– И в заключение, что бы вы хотели пожелать вашим покупателям?

– В первую очередь, хочу поблагодарить всех наших покупателей за доверие. Без него не было бы и нашего роста – мы ощущаем эту обратную связь каждый день. Пусть на вашем столе всегда будут натуральные, вкусные и полезные продукты, произведенные с заботой и любовью. А мы, в свою очередь, будем продолжать работать над тем, чтобы обеспечить как можно больше казахстанцев качественным и доступным продуктом отечественного производства.

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