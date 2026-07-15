Инвестиции и снижение давления на бизнес стали драйверами экономики Казахстана
Фото: Zakon.kz
Инвестиции, цифровизация и поддержка бизнеса ускорили развитие экономики Казахстана в первом полугодии 2026 года, сообщает Zakon.kz.
По итогам шести месяцев 2026 года главным драйвером макроэкономической стабильности стали инвестиции в основной капитал, объем которых превысил 9,5 трлн теңге, при этом частные вложения показали опережающий рост на 21,4%, передает пресс-служба правительства страны.
Существенный вклад в рост вносит:
- снижение административного давления на бизнес;
- трехкратное сокращение сроков госзакупок;
- внедрение цифровизации.
"Одновременно в Казахстане развернута реализация новых Налогового и Бюджетного кодексов, которые призваны создать более благоприятные условия для реального сектора и усилить контроль за расходованием государственных средств", – говорится в сообщении.
14 июля председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал о поступлениях в Национальный фонд Казахстана.
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