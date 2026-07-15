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Общество

Инвестиции и снижение давления на бизнес стали драйверами экономики Казахстана

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 08:40 Фото: Zakon.kz
Инвестиции, цифровизация и поддержка бизнеса ускорили развитие экономики Казахстана в первом полугодии 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По итогам шести месяцев 2026 года главным драйвером макроэкономической стабильности стали инвестиции в основной капитал, объем которых превысил 9,5 трлн теңге, при этом частные вложения показали опережающий рост на 21,4%, передает пресс-служба правительства страны.

Существенный вклад в рост вносит:

  • снижение административного давления на бизнес;
  • трехкратное сокращение сроков госзакупок;
  • внедрение цифровизации.
"Одновременно в Казахстане развернута реализация новых Налогового и Бюджетного кодексов, которые призваны создать более благоприятные условия для реального сектора и усилить контроль за расходованием государственных средств", – говорится в сообщении.

14 июля председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал о поступлениях в Национальный фонд Казахстана.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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