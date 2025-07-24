Налоговый кодекс обновили в Казахстане: кому теперь не нужно сдавать декларацию

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сегодня, 24 июля 2025 года, выступил с интересной информацией. Специалисты подробно рассказали об изменениях в Налоговом кодексе по вопросам всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего стоит напомнить, что 15 июля 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и законы РК по вопросам введения его в действие".

Так, в рамках поэтапного внедрения всеобщего декларирования в Казахстане внесены ряд изменений, направленные на совершенствование процедур подачи налоговой декларации и принято решение освободить с 1 января 2025 года от обязательного декларирования оставшуюся категорию населения, не вошедших в 1-3 этапа всеобщего декларирования, (пенсионеры, работники частных структур, студенты, домохозяйки и др.), за исключением лиц, имеющих активы, имущество и банковские счета за рубежом.

Кроме того, исключена обязанность сдавать декларацию об активах и обязательствах иностранными лицами или лицами без гражданства, являющиеся нерезидентами.

Вместе с тем, обязаны представить декларацию об активах и обязательствах:

кандидаты на выборные и государственные должности, а также их супруги; лица, претендующие на статус крупного участника: банков; рынка ценных бумаг и страховых организаций, а также их супруги; лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы); граждане и резиденты РК, владеющие цифровыми активами; граждане и резиденты РК, владеющие имуществом за рубежом, включая:

– недвижимость, транспортные средства, землю;

– долю участия в иностранных компаниях;

– деньги на счетах в иностранных банках, если их сумма в совокупности превышает 1000-кратный размер МРП (в 2024 году МРП – 3692 тг., 1000х3692 = 3692000 тг.);

– инвестиционное золото;

– долю участия в жилищном строительстве;

– ценные бумаги, производные финансовые инструменты, эмитенты которых зарегистрированы за рубежом;

– деньги на иностранных брокерских счетах;

– объекты интеллектуальной собственности, авторского права;

– дебиторскую/кредиторскую задолженность других лиц перед физическим лицом и (или) задолженность физического лица перед другими лицами (с приложением подтверждающих документов);

– другое имущество (по желанию) стоимостью свыше 1000-кратный размер МРП (при наличии оценочной стоимости).

Перечень сведений, подлежащих отражению в декларации об активах и обязательствах дополнен в части:

– отражения денег на иностранных брокерских счетах;

– декларировать имущество стоимостью свыше 1000–кратный размер МРП при наличии стоимости на 31 декабря отчетного налогового периода, определенной в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в том числе в соответствии с законодательством иностранного государства, при этом оценочная стоимость должна быть определена не позднее 15 сентября;

– отражения дебиторской/кредиторской задолженности, так помимо наличия нотариально заверенного договора, теперь можно подтвердить наличие дебиторской/кредиторской задолженности:

между физическим лицом и юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем, в том числе являющимся нерезидентом, – при наличии акта сверки и договора гражданско–правового характера; вступившим в законную силу решением суда.

изменен в части: – отражения ценных бумаг, за исключением производных ценных бумаг, базовым активом которых являются ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы на территории Республики Казахстан, цифровые активы.

После пересмотра перечня лиц, обязанных представить декларацию о доходах и имуществе, обязаны сдавать декларацию:

государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги; крупные участники банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций, а также их супруги; руководители, учредители (участники) субъектов квазигосударственного сектора, юридических лиц, владеющие более чем 10% доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги; лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы); лица, получившие доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению (доходы от аренды имущества; вознаграждения по зарубежным банковским счетам; доходы от операций с цифровыми активами; иные доходы, по которым налог не удерживался у источника выплаты), за исключением доходов от ИП; лица, имеющие денежные средства на счетах в иностранных банках, если их сумма в совокупности превышает 1000-кратный размер МРП; лица, имеющие активы за рубежом (недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, ПФИ, инвестиционное золото, долю в иностранных компаниях; долю участия в жилищном строительстве); лица, имеющие в собственности цифровые активы; лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество, совокупной стоимостью свыше 20000–кратного размера МРП (к примеру: в 2025 году МРП = 3932 тенге, 20000х3932 = 78640 тыс. тг.), в том числе за пределами РК. лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов.

Дополнены категории лиц, обязанных отражать в декларации сведения о приобретении/отчуждении имущества, а также об источниках покрытия расходов на приобретение.

Так, помимо лиц, на которых в соответствии с законом Казахстана "О противодействии коррупции" возложена такая обязанность, также представляют:

крупные участники банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющие инвестиционным и их супруги-резиденты;

руководители, учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10 процентами доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги-резиденты;

лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество, совокупной стоимостью свыше 20000-кратного размера МРП.

Способы представления декларации по всеобщему декларированию

В электронном виде через:

"Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) на web-портале Комитета государственных доходов;

портал "Электронного правительства" (egov.kz);

мобильные приложения: e-Salyq Azamat, eGov mobile, moldir.qoldau.kz, HALYK Bank (HALYK), ЦентрКредитБанк (bcc.kz), Kaspi.kz.

На бумажном носителе: