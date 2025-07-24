Налоговый кодекс обновили в Казахстане: кому теперь не нужно сдавать декларацию
Прежде всего стоит напомнить, что 15 июля 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и законы РК по вопросам введения его в действие".
Так, в рамках поэтапного внедрения всеобщего декларирования в Казахстане внесены ряд изменений, направленные на совершенствование процедур подачи налоговой декларации и принято решение освободить с 1 января 2025 года от обязательного декларирования оставшуюся категорию населения, не вошедших в 1-3 этапа всеобщего декларирования, (пенсионеры, работники частных структур, студенты, домохозяйки и др.), за исключением лиц, имеющих активы, имущество и банковские счета за рубежом.
Кроме того, исключена обязанность сдавать декларацию об активах и обязательствах иностранными лицами или лицами без гражданства, являющиеся нерезидентами.
Вместе с тем, обязаны представить декларацию об активах и обязательствах:
- кандидаты на выборные и государственные должности, а также их супруги;
- лица, претендующие на статус крупного участника: банков; рынка ценных бумаг и страховых организаций, а также их супруги;
- лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы);
- граждане и резиденты РК, владеющие цифровыми активами;
- граждане и резиденты РК, владеющие имуществом за рубежом, включая:
– недвижимость, транспортные средства, землю;
– долю участия в иностранных компаниях;
– деньги на счетах в иностранных банках, если их сумма в совокупности превышает 1000-кратный размер МРП (в 2024 году МРП – 3692 тг., 1000х3692 = 3692000 тг.);
– инвестиционное золото;
– долю участия в жилищном строительстве;
– ценные бумаги, производные финансовые инструменты, эмитенты которых зарегистрированы за рубежом;
– деньги на иностранных брокерских счетах;
– объекты интеллектуальной собственности, авторского права;
– дебиторскую/кредиторскую задолженность других лиц перед физическим лицом и (или) задолженность физического лица перед другими лицами (с приложением подтверждающих документов);
– другое имущество (по желанию) стоимостью свыше 1000-кратный размер МРП (при наличии оценочной стоимости).
Перечень сведений, подлежащих отражению в декларации об активах и обязательствах дополнен в части:
– отражения денег на иностранных брокерских счетах;
– декларировать имущество стоимостью свыше 1000–кратный размер МРП при наличии стоимости на 31 декабря отчетного налогового периода, определенной в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в том числе в соответствии с законодательством иностранного государства, при этом оценочная стоимость должна быть определена не позднее 15 сентября;
– отражения дебиторской/кредиторской задолженности, так помимо наличия нотариально заверенного договора, теперь можно подтвердить наличие дебиторской/кредиторской задолженности:
- между физическим лицом и юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем, в том числе являющимся нерезидентом, – при наличии акта сверки и договора гражданско–правового характера; вступившим в законную силу решением суда.
изменен в части: – отражения ценных бумаг, за исключением производных ценных бумаг, базовым активом которых являются ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы на территории Республики Казахстан, цифровые активы.
После пересмотра перечня лиц, обязанных представить декларацию о доходах и имуществе, обязаны сдавать декларацию:
- государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги;
- крупные участники банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций, а также их супруги;
- руководители, учредители (участники) субъектов квазигосударственного сектора, юридических лиц, владеющие более чем 10% доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги;
- лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы);
- лица, получившие доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению (доходы от аренды имущества; вознаграждения по зарубежным банковским счетам; доходы от операций с цифровыми активами; иные доходы, по которым налог не удерживался у источника выплаты), за исключением доходов от ИП;
- лица, имеющие денежные средства на счетах в иностранных банках, если их сумма в совокупности превышает 1000-кратный размер МРП;
- лица, имеющие активы за рубежом (недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, ПФИ, инвестиционное золото, долю в иностранных компаниях; долю участия в жилищном строительстве);
- лица, имеющие в собственности цифровые активы;
- лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество, совокупной стоимостью свыше 20000–кратного размера МРП (к примеру: в 2025 году МРП = 3932 тенге, 20000х3932 = 78640 тыс. тг.), в том числе за пределами РК.
- лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении налоговых вычетов в виде предварительной суммы прочих вычетов.
Дополнены категории лиц, обязанных отражать в декларации сведения о приобретении/отчуждении имущества, а также об источниках покрытия расходов на приобретение.
Так, помимо лиц, на которых в соответствии с законом Казахстана "О противодействии коррупции" возложена такая обязанность, также представляют:
- крупные участники банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющие инвестиционным и их супруги-резиденты;
- руководители, учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10 процентами доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги-резиденты;
- лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество, совокупной стоимостью свыше 20000-кратного размера МРП.
Способы представления декларации по всеобщему декларированию
В электронном виде через:
- "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) на web-портале Комитета государственных доходов;
- портал "Электронного правительства" (egov.kz);
- мобильные приложения: e-Salyq Azamat, eGov mobile, moldir.qoldau.kz, HALYK Bank (HALYK), ЦентрКредитБанк (bcc.kz), Kaspi.kz.
На бумажном носителе:
- в органы государственных доходов в явочном порядке;
- в ЦОН;
- по почте заказным письмом.