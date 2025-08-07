На территории рынка "Жібек Жолы" в Алматы снесут незаконные постройки

Авторынок "Жібек Жолы" в скором времени планируют полностью перевести в современный формат торговли. А незаконные строения на его территориии – снести. Эти торговые павильоны из металлоконструкций были возведены без разрешений и с нарушениями градостроительных норм.

О том, как изменится рынок "Жібек Жолы" рассказали представители госорганов и администрации рынка.

Рынок "Жібек Жолы" является специализированным, ассортимент и услуги ориентированы на торговлю автозапчастями и обслуживание автотранспорта. На рынке функционируют порядка 2 000 торговых мест. На его территории расположены предприятия, занимающиеся продажей кузовных запчастей, целых кузовов, двигателей, а также автосервисы, пункты замены масла и так далее.

Фото: акимат Алматы

"Информация о том, что весь рынок будет снесен, не соответствует действительности. На самом деле сносу подлежат только незаконные постройки. Мы уже сейчас вместе с предпринимателями предпринимаем шаги по их узакониванию. Главное – никто не должен остаться без работы. Мы делаем проект под СТО, чтобы построить формат нового поколения, с новым оборудованием, со всеми удобствами, мы сейчас работаем над этим. Сейчас обращаемся во все органы, куда нужно. Нам нужно около года, чтобы все изменить", – сказал директор рынка "Жібек Жолы" Азамат Кулмаханбет.

По словам директора рынка, за это время здесь будет установлено новое оборудование, улучшены системы противопожарной безопасности, внедрены элементы инфраструктуры, такие как водоснабжение, санитарные узлы, подъемные устройства. А также созданы все условия для ведения торговли в соответствии с законодательством. Эскизный проект рынка "Жибек жолы" уже готов. В настоящее время 80% территории рынка занимают крытые павильоны, каждый из которых оснащен системой пожарной сигнализации.

Фото: акимат Алматы

Сами предприниматели, чьи торговые контейнеры подлежат сносу, говорят, что хотели бы узаконить свои малые предприятия. Один из них Серикхан Ермахан, автоэлектрик и предприниматель, который рассказал, что работает на этом рынке более 10 лет.

"Мы переживаем, что можем остаться без работы. Но после сегодняшней встречи верим в озвученные планы. Главное, видно, что есть справедливость и поддержка. Мы тоже хотим работать законно", – говорит предприниматель.

Фото: акимат Алматы

Как подчеркивается, сносу подвергнутся только 30 самовольно возведенных объектов. Это не затронет деятельность рынка в целом. Торговые места, возведенные в рамках действующего законодательства, продолжают функционировать в штатном режиме.

"В мае 2023 года была проведена внеплановая проверка, в результате которой было выявлено незаконное строительство около 30 объектов, площадью 5500 квадратных метров. По окончанию проверок Управлением были приняты административные меры об устранении допущенных нарушений, однако, собственник Международного торгового центра "Жибек Жолы" не выполнил предписание. Нами было отправлено в административный суд г. Алматы предписание по сносу данных объектов. Суд в декабре 2023 года удовлетворил наше требование по сносу незаконных строений. В апреле 2024 года суд оставил апелляцию застройщика без изменений. В связи с этим судебное решение вступило в законную силу, исполнительный лист находится в Департаменте Юстиции по сносу 30 незаконно построенных объектов", – отметил руководитель отдела градостроительного контроля по Алатаускому и Бостандыкскому районам Алибек Тульбасиев.

Фото: акимат Алматы

Власти подчеркивают: любые строительные работы должны проводиться с соблюдением всех норм и требований. Самовольное строительство представляет угрозу для безопасности и не подлежит последующей легализации.