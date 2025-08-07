#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Экономика и бизнес

На территории рынка "Жібек Жолы" в Алматы снесут незаконные постройки

Снесут незаконные постройки, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 16:51 Фото: акимат Алматы
Авторынок "Жібек Жолы" в скором времени планируют полностью перевести в современный формат торговли. А незаконные строения на его территориии – снести. Эти торговые павильоны из металлоконструкций были возведены без разрешений и с нарушениями градостроительных норм.

О том, как изменится рынок "Жібек Жолы" рассказали представители госорганов и администрации рынка.

Рынок "Жібек Жолы" является специализированным, ассортимент и услуги ориентированы на торговлю автозапчастями и обслуживание автотранспорта. На рынке функционируют порядка 2 000 торговых мест. На его территории расположены предприятия, занимающиеся продажей кузовных запчастей, целых кузовов, двигателей, а также автосервисы, пункты замены масла и так далее.

Фото: акимат Алматы

"Информация о том, что весь рынок будет снесен, не соответствует действительности. На самом деле сносу подлежат только незаконные постройки. Мы уже сейчас вместе с предпринимателями предпринимаем шаги по их узакониванию. Главное – никто не должен остаться без работы. Мы делаем проект под СТО, чтобы построить формат нового поколения, с новым оборудованием, со всеми удобствами, мы сейчас работаем над этим. Сейчас обращаемся во все органы, куда нужно. Нам нужно около года, чтобы все изменить", – сказал директор рынка "Жібек Жолы" Азамат Кулмаханбет.

По словам директора рынка, за это время здесь будет установлено новое оборудование, улучшены системы противопожарной безопасности, внедрены элементы инфраструктуры, такие как водоснабжение, санитарные узлы, подъемные устройства. А также созданы все условия для ведения торговли в соответствии с законодательством. Эскизный проект рынка "Жибек жолы" уже готов. В настоящее время 80% территории рынка занимают крытые павильоны, каждый из которых оснащен системой пожарной сигнализации.

Фото: акимат Алматы

Сами предприниматели, чьи торговые контейнеры подлежат сносу, говорят, что хотели бы узаконить свои малые предприятия. Один из них Серикхан Ермахан, автоэлектрик и предприниматель, который рассказал, что работает на этом рынке более 10 лет.

"Мы переживаем, что можем остаться без работы. Но после сегодняшней встречи верим в озвученные планы. Главное, видно, что есть справедливость и поддержка. Мы тоже хотим работать законно", – говорит предприниматель.

Фото: акимат Алматы

Как подчеркивается, сносу подвергнутся только 30 самовольно возведенных объектов. Это не затронет деятельность рынка в целом. Торговые места, возведенные в рамках действующего законодательства, продолжают функционировать в штатном режиме.

"В мае 2023 года была проведена внеплановая проверка, в результате которой было выявлено незаконное строительство около 30 объектов, площадью 5500 квадратных метров. По окончанию проверок Управлением были приняты административные меры об устранении допущенных нарушений, однако, собственник Международного торгового центра "Жибек Жолы" не выполнил предписание. Нами было отправлено в административный суд г. Алматы предписание по сносу данных объектов. Суд в декабре 2023 года удовлетворил наше требование по сносу незаконных строений. В апреле 2024 года суд оставил апелляцию застройщика без изменений. В связи с этим судебное решение вступило в законную силу, исполнительный лист находится в Департаменте Юстиции по сносу 30 незаконно построенных объектов", – отметил руководитель отдела градостроительного контроля по Алатаускому и Бостандыкскому районам Алибек Тульбасиев.

Фото: акимат Алматы

Власти подчеркивают: любые строительные работы должны проводиться с соблюдением всех норм и требований. Самовольное строительство представляет угрозу для безопасности и не подлежит последующей легализации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Компания "Алтыналмас" улучшает позиции в кредитном рейтинге с прогнозом "Стабильный"
Экономика и бизнес
14:33, 06 августа 2025
Компания "Алтыналмас" улучшает позиции в кредитном рейтинге с прогнозом "Стабильный"
Строительство литейно-прокатного комплекса Qarmet – новое слово в мировой металлургии
Экономика и бизнес
12:02, 06 августа 2025
Строительство литейно-прокатного комплекса Qarmet – новое слово в мировой металлургии
Авто, яхты, элитное жилье: что теперь облагается повышенными налогами в Казахстане
Экономика и бизнес
12:57, 05 августа 2025
Авто, яхты, элитное жилье: что теперь облагается повышенными налогами в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: