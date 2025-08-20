#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев поздравил президента Венгрии с Днем Святого Иштвана

президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент Венгрии Тамаш Шуйок, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 11:23 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравление президенту Венгрии по случаю национального дня, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 августа 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Венгрии Тамаша Шуйока с Днем Святого Иштвана. В своем послании глава государства подчеркнул динамичное развитие двусторонних отношений, основанных на узах традиционной дружбы и братства. Президент выразил уверенность, что совместными усилиями стратегическое партнерство между Казахстаном и Венгрией будет и впредь укрепляться на благо двух народов".

В мае 2025 года Касым-Жомарт Токаев посетил Венгрию. В Будапеште президент Казахстана провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
