События

Металл, авто и агропродукция: Токаев назвал ключевые проекты с Китаем

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 09:36 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 2 сентября 2025 года, на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине остановился на проектах, направленных на диверсификацию экономики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что в настоящее время в нашей стране реализуется ряд стратегически значимых проектов с участием крупных китайских компаний, способствующих развитию горно-металлургического комплекса.

"В частности, выделю проект компании Fujian Hengwang Investment по строительству в Жамбылской области металлургического завода мощностью три миллиона тонн стали в год. А также проект компании Jiaxin International по переработке вольфрамовой руды на месторождении Богуты в Алматинской области. В строительной индустрии плодотворное сотрудничество налажено с компанией China Glass, реализующей уникальный для Казахстана проект стекольного завода. В ближайшее время в Алматы планируется запуск мультибрендового завода годовой мощностью 120 тысяч единиц по производству автомобилей марок GWM (Great Wall Motor), Chery и Changan. Кроме того, в Алматы будет открыт завод по производству электробусов китайской компании BYD. Эти проекты способствуют диверсификации национальной экономики и расширению перечня экспортно ориентированной продукции Казахстана. В целом таких совместных проектов у нас немало. Я рассказал только об основных из них", – сказал он.

Глава государства призвал китайских партнеров к сотрудничеству в области производства органической и высококачественной продукции.

Другой приоритетной задачей в выступлении президента было названо сотрудничество двух стран в агропромышленном секторе.

"Казахстан обладает шестой по величине площадью пахотных земель в мире и входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. Наша страна ежегодно поставляет за рубеж свыше 10 миллионов тонн пшеницы и около двух миллионов тонн муки. Китайский рынок представляет для нас огромный интерес. Казахстан обладает всеми ресурсами и потенциалом для ежегодного экспорта до двух миллионов тонн зерна в Китай. Помимо экспорта аграрной продукции, особое значение для нас имеет развитие совместных перерабатывающих производств. Приветствуем инициативу компании Dalian Group по созданию в Акмолинской области предприятия по глубокой переработке зерна. А также проект компании Fufeng Group по переработке кукурузы в Жамбылской области, ориентированный на экспорт в Китай и Европу. Приглашаем китайских партнеров к сотрудничеству в области производства органической и высококачественной животноводческой продукции", – предложил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал, что Китай уже вложил в экономику Казахстана 27 миллиардов долларов.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
