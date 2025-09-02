#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Статьи

Соглашения на сумму свыше $15 млрд подписали в рамках казахстанско-китайского Делового совета

Казахстан, Китай, внешняя политика, бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 15:57 Фото: Акорда
В Пекине прошло 8-е заседание казахстанско-китайского делового совета с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и заместителя премьер-министра Государственного Совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсяна, сообщает Zakon.kz.

Ключевые темы 8-го заседания – развитие энергетического сотрудничества и продвижение устойчивого "зеленого" роста, расширение логистических и производственных цепочек.

Особым событием стал телемост с индустриальным парком Шу, где торжественно открылся первый пусковой комплекс по производству компонентов для ветроэнергетики. Торжественная церемония прошла в формате телемоста с участием президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и вице-премьера Госсовета Китая Дин Сюэсяна.

Фото: "Самрук-Қазына"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 15:57
Токаев: Китай – данный нам судьбой надежный сосед

В работе заседания приняли участие более 500 представителей, включая руководство Казахстана и Китая, государственные органы, а также руководство 100 ведущих компаний двух стран.

Завершилось заседание церемонией обмена подписанными документами между ключевыми компаниями Казахстана и КНР, открывающими новые возможности для совместных проектов и инвестиций. Всего в рамках ККДС подписали порядка 70 документов на сумму свыше $15 млрд.

Фото: Акорда

"Эти соглашения — не просто цифры. Это реальные проекты, которые создадут новые рабочие места, обеспечат рост промышленного потенциала и укрепят взаимное доверие Казахстана и Китая", – отметил в приветственном слове председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Фото: Акорда

Среди ключевых соглашений группы:

  • соглашение о стратегическом партнерстве между "Самрук-Қазына" и Huawei, направленное на внедрение современных цифровых решений.
  • совместный протокол между "КазМунайГазом" и CNPC о реализации проекта по расширению мощностей ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП) до 12 млн тонн переработки нефти в год;
  • соглашение о создании совместного предприятия по проекту "Карбамид" между АО "НК "КазМунайГаз" и CNPC;
  • рамочное соглашение между АО KEGOC и Energy China по основным параметрам EPC-контракта строительства линии постоянного тока "Север-Юг";
  • соглашение о совместной разработке проекта строительства гидроаккумулирующей электростанции между "Самрук-Энерго" и China Southern Power Grid;
  • соглашение между КТЖ и CRRC о поставке современных локомотивов для обновления железнодорожного парка и другие.

2 сентября в Пекине началось восьмое заседание казахско-китайского Делового совета.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Место силы, здоровья и отдыха: как изменился алматинский терренкур после реконструкции
Статьи
15:08, Сегодня
Место силы, здоровья и отдыха: как изменился алматинский терренкур после реконструкции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: