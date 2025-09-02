Соглашения на сумму свыше $15 млрд подписали в рамках казахстанско-китайского Делового совета

Ключевые темы 8-го заседания – развитие энергетического сотрудничества и продвижение устойчивого "зеленого" роста, расширение логистических и производственных цепочек.

Особым событием стал телемост с индустриальным парком Шу, где торжественно открылся первый пусковой комплекс по производству компонентов для ветроэнергетики. Торжественная церемония прошла в формате телемоста с участием президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и вице-премьера Госсовета Китая Дин Сюэсяна.

В работе заседания приняли участие более 500 представителей, включая руководство Казахстана и Китая, государственные органы, а также руководство 100 ведущих компаний двух стран.

Завершилось заседание церемонией обмена подписанными документами между ключевыми компаниями Казахстана и КНР, открывающими новые возможности для совместных проектов и инвестиций. Всего в рамках ККДС подписали порядка 70 документов на сумму свыше $15 млрд.

"Эти соглашения — не просто цифры. Это реальные проекты, которые создадут новые рабочие места, обеспечат рост промышленного потенциала и укрепят взаимное доверие Казахстана и Китая", – отметил в приветственном слове председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Среди ключевых соглашений группы:

соглашение о стратегическом партнерстве между "Самрук-Қазына" и Huawei, направленное на внедрение современных цифровых решений.

совместный протокол между "КазМунайГазом" и CNPC о реализации проекта по расширению мощностей ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП) до 12 млн тонн переработки нефти в год;

соглашение о создании совместного предприятия по проекту "Карбамид" между АО "НК "КазМунайГаз" и CNPC;

рамочное соглашение между АО KEGOC и Energy China по основным параметрам EPC-контракта строительства линии постоянного тока "Север-Юг";

соглашение о совместной разработке проекта строительства гидроаккумулирующей электростанции между "Самрук-Энерго" и China Southern Power Grid;

соглашение между КТЖ и CRRC о поставке современных локомотивов для обновления железнодорожного парка и другие.

