Экономика и бизнес

Вся работа по привлечению инвестиций полностью возлагается на премьер-министра

правительство, Токаев, поручения, инвестии, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 11:59 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с очередным Посланием народу, поручил правительству разработать план действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций, сообщает Zakon.kz.

По его словам, несмотря на обострение глобальной конкуренции за капитал, нашей стране необходимо привлекать крупные инвестиции.

"Нужно запустить новый инвестиционный цикл. Нынешнюю политику в этой сфере нельзя назвать результативной. Значительная часть средств поступает в сырьевые отрасли. В целом это неплохо, такие инвестиции нам нужны. Но теперь перед нами стоит другая задача – направить инвестиции в обрабатывающую промышленность".Касым-Жомарт Токаев

Поэтому, считает президент, правительство должно пересмотреть инвестиционную политику.

"В случае необходимости можно предусмотреть преференции для инвесторов, работающих в области высоких технологий. Наряду с этим необходимо в равной мере поддерживать как государственные инвестиции, так и масштабные частные инициативы. Работать придется широким фронтом как с крупными, так и со средними и малыми инвесторами. Надо четко определить, куда, зачем и в каком объеме нам требуются средства. "Заказ на инвестиции" должен формироваться в соответствии с потребностями производственного сектора".Касым-Жомарт Токаев

В стране, продолжил глава государства, сложилась громоздкая и разрозненная система взаимодействия с инвесторами. Она неизбежно ведет к бюрократии и дублированию функций.

"В нынешней сложной ситуации привлечение инвестиций – это первоочередная задача, которая требует от нас новых подходов. Хочу особо отметить, что в любом случае вся организационная работа по привлечению инвестиций полностью возлагается на премьер-министра. Нет необходимости в учреждении нового министерства. Однако бросается в глаза то, что в наименовании ни одной из госструктур нет слова "инвестиции". Этот вопрос находится в ведении трех-четырех учреждений и не находит своего разрешения. Поэтому даю премьер-министру десять дней на выработку конкретных предложений".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент поручил правительству в кратчайшие сроки разработать план действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций.

Ранее Токаев раскритиковал развитие агронауки в стране. Об этом читайте по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Центр регуляторного интеллекта – новый госорган создадут в Казахстане
Экономика и бизнес
12:21, Сегодня
Центр регуляторного интеллекта – новый госорган создадут в Казахстане
Токаев о производителях молока: Вынуждены уступать конкурентам свой рынок
Экономика и бизнес
11:49, Сегодня
Токаев о производителях молока: Вынуждены уступать конкурентам свой рынок
Казахстан в октябре увеличит добычу нефти в рамках ОПЕК+
Экономика и бизнес
23:35, 07 сентября 2025
Казахстан в октябре увеличит добычу нефти в рамках ОПЕК+
