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Токаев назвал необходимое условие для привлечения инвестиций

Токаев пригрозил правоохранительным органам: Произвол недопустим Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев обозначил важное условие для широкого привлечения инвестиций. По его словам, это качественная подготовка Национального инфраструктурного плана. Кроме того, он обратился к правоохранительным органам, сообщает Zakon.kz.

"Собрать, как говорится, все "хотелки" в один документ и потом жаловаться на то, что из бюджета не выделены средства, – это не иначе как расписка в своей некомпетентности", – подчеркнул глава государства.

"Поручаю правительству пересмотреть инфраструктурный план. В нем нужно определить приоритеты, точечно проработать привлечение частных инвестиций в стратегически важные проекты, предусмотреть меры финансовой поддержки лишь для крайних случаев".Касым-Жомарт Токаев

Еще одним источником инвестиций, по мнению Токаева, должен стать возврат незаконно выведенных активов.

"Контуры этой работы мною неоднократно обозначались, в том числе на встречах с бизнесом. Уполномоченным структурам нужно активизировать усилия. Поступающие средства надо направлять на реализацию важных для страны проектов. В то же время еще раз предупреждаю – нельзя "перегибать палку", произвол со стороны правоохранительных органов недопустим. С моей стороны последует жесткая реакция на каждый такой сигнал".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что основная задача государства – обеспечить благоприятный бизнес- и инвестиционный климат в стране, а не держать предпринимателей на коротком поводке.

"Эта работа имеет большое значение с точки зрения обеспечения социальной справедливости и призвана решить важную экономическую задачу, поэтому дискредитировать ее никому не позволено".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП страны снижается. Он поручил запустить новый инвестиционный цикл. Президент добавил, что чистый приток прямых иностранных вложений обеспечивается в основном за счет реинвестирования доходов от уже действующих проектов в добывающей отрасли.

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