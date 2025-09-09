Жумангарин рассказал, как будет вестись борьба с инфляцией в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 9 сентября 2025 года рассказал, за счет каких мер планируется снизить уровень инфляции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ отметил, что для замедления инфляции будет пересмотрен реализуемый Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции в комплексе с тарифной политикой.

"Основной упор будет сделан на обеспечение сбалансированности внутреннего рынка, насыщение рынка продукцией и исключение перетоков продукции. Одной из дополнительных инициатив антиинфляционной политики станет заказ на инвестиции, что обеспечит создание большого количества мелких производств для насыщения рынка отечественной продукцией", – добавил Серик Жумангарин.

Правительство и Национальный банк, по его словам, в ближайшей перспективе намерены снизить уровень инфляции до 5-6%.

"В рамках либерализации экономики будет продолжена работа по адаптации норм законодательства, направленных на устранение регуляторных и административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности. Будет пересмотрена деятельность социально-предпринимательских корпораций путем их переформатирования в институт, эффективно управляющий активами", – резюмировал министр нацэкономики.

8 сентября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал высокий уровень инфляции главной проблемой. Он заявил, что нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга.