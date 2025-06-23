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Общество

Глава МНЭ о рисках галопирующей инфляции в Казахстане: Мы не дадим разогнаться

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 13:41 Фото: pexels
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в Сенате 23 июня 2025 года озвучил причины роста инфляции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли депутаты Сената: они поинтересовались, что делается для сдерживания цен.

"Инфляция, мы планируем, (поднимется. – Прим. ред.) на 2,2-3 процентных пункта, но, честно говоря, многие предприятия уже подняли цены, несмотря на то, что изменения будут внесены с 1 января. Никто не скрывает этого, с НПП "Атамекен" я разговаривал. Многие подняли, даже исходя из того, что НДС будет 20%. Поэтому часть инфляции мы получим уже в этом году, и мы ее получаем. Сейчас вот еженедельно по субботам я провожу совещание, и там цены на продукты питания выросли на 9,6%. Непродовольственные товары на 9%. И естественно, услуги выросли более чем на 15-16% практически. Я вам говорил буквально недавно, что мы услуги будем тормозить. Все остальное, я думаю, имеет краткосрочный эффект, мы не дадим им разогнаться", – ответил Серик Жумангарин.

По его словам, на индексацию социальных выплат предусмотрено порядка 800 млрд тенге.

"Бюджет это позволяет, поэтому для социально уязвимых слоев населения, я думаю, больших потрясений не будет", – заверил глава МНЭ.

Министр напомнил, что проектом нового Налогового кодекса предлагается освободить граждан от оплаты подоходного налога по пенсионным взносам, уменьшить размер транспортного налога по 4 млн автомобилей.

"Это позволило оставить в карманах граждан 30 млрд тенге. Низкооплачиваемые работники с зарплатой около 140 тыс. тенге у нас не будут платить подоходный налог. Это порядка 53% сегодня работающих, или более 3,8 млн человек. В карманах у них останется порядка 90 млрд тенге дополнительно. Все это меры, направленные для того, чтобы социально уязвимые слои населения не почувствовали изменений", – резюмировал Жумангарин.

Ранее Серик Жумангарин озвучил плюсы налоговой реформы в Казахстане. По его словам, ожидается до 4 трлн тенге дополнительных поступлений с введением нового Налогового кодекса.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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