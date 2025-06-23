Глава МНЭ о рисках галопирующей инфляции в Казахстане: Мы не дадим разогнаться

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в Сенате 23 июня 2025 года озвучил причины роста инфляции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли депутаты Сената: они поинтересовались, что делается для сдерживания цен.

"Инфляция, мы планируем, (поднимется. – Прим. ред.) на 2,2-3 процентных пункта, но, честно говоря, многие предприятия уже подняли цены, несмотря на то, что изменения будут внесены с 1 января. Никто не скрывает этого, с НПП "Атамекен" я разговаривал. Многие подняли, даже исходя из того, что НДС будет 20%. Поэтому часть инфляции мы получим уже в этом году, и мы ее получаем. Сейчас вот еженедельно по субботам я провожу совещание, и там цены на продукты питания выросли на 9,6%. Непродовольственные товары на 9%. И естественно, услуги выросли более чем на 15-16% практически. Я вам говорил буквально недавно, что мы услуги будем тормозить. Все остальное, я думаю, имеет краткосрочный эффект, мы не дадим им разогнаться", – ответил Серик Жумангарин.

По его словам, на индексацию социальных выплат предусмотрено порядка 800 млрд тенге.

"Бюджет это позволяет, поэтому для социально уязвимых слоев населения, я думаю, больших потрясений не будет", – заверил глава МНЭ.

Министр напомнил, что проектом нового Налогового кодекса предлагается освободить граждан от оплаты подоходного налога по пенсионным взносам, уменьшить размер транспортного налога по 4 млн автомобилей.

"Это позволило оставить в карманах граждан 30 млрд тенге. Низкооплачиваемые работники с зарплатой около 140 тыс. тенге у нас не будут платить подоходный налог. Это порядка 53% сегодня работающих, или более 3,8 млн человек. В карманах у них останется порядка 90 млрд тенге дополнительно. Все это меры, направленные для того, чтобы социально уязвимые слои населения не почувствовали изменений", – резюмировал Жумангарин.

Ранее Серик Жумангарин озвучил плюсы налоговой реформы в Казахстане. По его словам, ожидается до 4 трлн тенге дополнительных поступлений с введением нового Налогового кодекса.