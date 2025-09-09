#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Экономика и бизнес

Больше проектов с цифровым тенге станет в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 11:48 Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов 9 сентября 2025 года на заседании правительства поручил государственным органам активнее использовать цифровой тенге в своих проектах, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в своем Послании глава государства поручил расширить сферу применения цифрового тенге.

"Как вы знаете, в отдельных регионах проводятся пилотные проекты с использованием цифрового тенге. Этот вопрос находится на моем личном контроле. Для обеспечения прозрачности и прослеживаемости финансовых трат мы намерены увеличить количество проектов с использованием цифрового тенге", – сказал Бектенов.

В итоге первым руководителям госорганов поручено принять все исчерпывающие меры по расширению сфер и увеличению проектов, финансируемых за счет бюджета, а также Нацфонда, с использованием инструмента цифрового тенге.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 11:48
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст

О главной цели введения цифрового тенге можно прочитать в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Казахстанские СЭЗ проверят на эффективность
Экономика и бизнес
11:10, Сегодня
Казахстанские СЭЗ проверят на эффективность
Средства Нацфонда хотят инвестировать в высокотехнологичную экономику
Экономика и бизнес
10:52, Сегодня
Средства Нацфонда хотят инвестировать в высокотехнологичную экономику
Жумангарин рассказал, как будет вестись борьба с инфляцией в Казахстане
Экономика и бизнес
10:33, Сегодня
Жумангарин рассказал, как будет вестись борьба с инфляцией в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: