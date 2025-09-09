Больше проектов с цифровым тенге станет в Казахстане
Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов 9 сентября 2025 года на заседании правительства поручил государственным органам активнее использовать цифровой тенге в своих проектах, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что в своем Послании глава государства поручил расширить сферу применения цифрового тенге.
"Как вы знаете, в отдельных регионах проводятся пилотные проекты с использованием цифрового тенге. Этот вопрос находится на моем личном контроле. Для обеспечения прозрачности и прослеживаемости финансовых трат мы намерены увеличить количество проектов с использованием цифрового тенге", – сказал Бектенов.
В итоге первым руководителям госорганов поручено принять все исчерпывающие меры по расширению сфер и увеличению проектов, финансируемых за счет бюджета, а также Нацфонда, с использованием инструмента цифрового тенге.
