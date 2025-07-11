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Общество

Сулейменов назвал главную цель цифрового тенге

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 14:51 Фото: freepik
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов считает, что цифровой тенге эффективен в борьбе с коррупцией. Об этом он заявил на брифинге 11 июля 2025 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов уточнил, что самый удобный способ использования актива – это его использование в госфинансах.

"То есть, когда вы заранее программируете эти деньги, и их действительно программируют, они выпускаются с рядом условий: что они не могут быть внесены в депозит, выпущены на денежный рынок, биржу, что на них нельзя купить валюту, что их нельзя вывезти за рубеж. Их можно потратить только по тому назначению, который тот или иной орган заявил", – отметил он.

Так, по его словам, условно, если заложили, что они нужны на покупку рельсов для строительства железной дороги, то исключительно на эти цели их и можно будет использовать.

"Не будет такого, что заявляют, что средства нужны для покупки материалов, оборудования, но деньги на самом деле выводятся. То есть самый главный элемент цифрового тенге – это прослеживаемость и программируемость. Это самый главный инструмент обеспечения прозрачности и, соответственно, противодействия коррупции", – заявил глава Нацбанка.

10 июля 2025 года председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что на сегодня в оборот выпущено 257,5 млрд цифровых тенге. Платформа находится в опытно-промышленной эксплуатации, в декабре 2025 года планируется ее полноценный запуск.

Между тем премьер-министр Олжас Бектенов поручил государственным органам совместно с Национальным банком и заинтересованными организациями разработать Дорожную карту по масштабной ускоренной интеграции цифрового тенге в отдельные секторы экономики.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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