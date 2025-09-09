Предельные сроки для документации по созданию цифрового города Алатау установил премьер

Премьер-министр страны Олжас Бектенов 9 сентября 2025 года на заседании правительства установил дедлайн для внесения документации по созданию цифрового города Алатау, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что глава государства особое внимание уделил городу Алатау и его специальному статусу.

"Министерству национальной экономики в пятидневный срок проработать и внести в Аппарат правительства проект указа президента "О городе Алатау" с учетом прямого подчинения правительству. Также разработать в трехмесячный срок проекты законодательных актов касательно правового режима и управления городом Алатау", – сказал премьер.

Поэтому, Министерству цифрового развития поручено в месячный срок разработать меры по масштабированию концепции "Умных городов" с учетом лучших международных практик.

Сегодня, 9 сентября 2025 года, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил, что уже подготовлены необходимые НПА для использования криптовалюты в экосистеме цифрового города Алатау.