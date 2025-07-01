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Общество

Бектенов поручил завершить все проекты по водоснабжению: Сети готовы, а доступ к источнику воды отсутствует

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 11:25 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 1 июля 2025 года поручил обеспечить казахстанцев качественной питьевой водой, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что за первое полугодие в госорганы поступило порядка 30 тыс. жалоб от населения по вопросам водоснабжения. Он заявил, что обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из важных задач.

"Необходимые средства в республиканском бюджете предусмотрены. Кроме того, в рамках поручения президента по возврату в страну незаконно выведенных активов дополнительно из Специального госфонда направлено более 160 млрд на реализацию около 230 проектов водоснабжения", – указал Олжас Бектенов.

Особое внимание, по его словам, должно быть уделено развитию групповых водопроводов.

"Имеются факты, когда внутрипоселковые сети готовы, а доступ к источнику воды отсутствует. Или наоборот – сети к селу подведены, а внутренний водопровод не готов. Также хочу обратить внимание на проблемы с централизованным водоснабжением сел близ столицы. Министерству водных ресурсов и акимату Акмолинской области в кратчайшие сроки принять меры по завершению данной работы. Затянулся запуск опреснительного завода Кендерли в Мангистауской области. Фонду "Самрук-Казына" и акимату Мангистауской области поручаю до 15 июля завершить пусконаладочные работы по заводу Кендерли и обеспечить подачу воды для Жанаозена. Поступают жалобы от жителей Жезказгана по качеству питьевой воды, где более 10 лет идет реконструкция водоочистного сооружения", – перечислил премьер-министр.

В этой связи он поручил министерствам финансов и промышленности совместно с акиматом области Улытау до 1 августа текущего года принять решение по дофинансированию данного проекта.

Акиматам регионов поручено обеспечить до конца года ввод в эксплуатацию всех реализуемых проектов по обеспечению питьевой водой.

"Первые руководители регионов несут за это персональную ответственность", – напомнил Олжас Бектенов.

Министерству водных ресурсов поручено до конца текущего года обеспечить завершение проектов по строительству и реконструкции групповых водоводов и совместно с Министерством финансов в течение 2026 года обеспечить передачу групповых водоводов едиными комплексами на баланс акиматов.

Ранее вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев рассказал, сколько денег еще потребуется на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения по Казахстану.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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