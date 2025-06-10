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Общество

Бектенов поручил за неделю разработать меры по улучшению условий для туристов в Казахстане

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 12:21 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 10 июня 2025 года на заседании правительства поручил усилить меры безопасности для туристов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, нужно создать условия для повышения привлекательности Казахстана как страны с дружественным отношением к иностранным туристам.

"В этом отношении проводится большая работа. Расширяется география международных авиасообщений, железнодорожных и автотранспортных маршрутов. Упрощаются миграционные процедуры для иностранных граждан. Особое внимание уделяется вопросам комфортного и безопасного пребывания наших гостей. К примеру, в Алматинской, Восточно-Казахстанской и области Жетысу проведена работа по приему туристов из сопредельных стран. Этот опыт надо масштабировать", – сказал Олжас Бектенов.

Следует адаптировать турпродукты, под конкретные туристские группы, особенно в приграничных регионах.

"Это касается не только деятельности малого и среднего бизнеса, но и цифровых продуктов. На туристических локациях должна быть качественная мобильная связь и интернет. В отелях и других местах притяжения туристов необходимо уделять внимание высокому уровню сервиса и безопасности, адекватности ценовой политики. Необходимо обеспечить благоприятные условия для туристов, начиная от прибытия, по всему маршруту пребывания и до момента отбытия. Данную работу должны совместно проводить Министерство туризма, МВД, МЧС и акиматы. Особенно это касается мест повышенного риска", – дополнил глава кабмина.

Он отметил, что надо взять на контроль инвентаризацию горного снаряжения и экипировки, повышение знаний техники безопасности туристов, создание инфраструктуры, направленной как на обеспечение удобств туристам, так и их безопасности.

"Казахстан всегда славился своим гостеприимством, и мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить наше преимущество. В этой связи поручаю Министерству туризма совместно с Министерством цифрового развития расширить функционал национального туристского портала, миграционного сервиса eQonaq, сервисов такси и других полезных ресурсов для туристов. Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения усилить меры безопасности для туристов, а также проработать вопрос внедрения многоязычной горячей линии для обращений иностранных граждан. Все туристические локации должны иметь многоязычную информацию", – поручил Олжас Бектенов.

Бектенов также поручил министерству туризма совместно с заинтересованными госорганами и акиматами в недельный срок разработать комплекс мер по обеспечению благоприятного и безопасного пребывания иностранных туристов в Казахстане.

Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов озвучил предложение – предоставить туристам бесплатную SIM-карту по прибытии.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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