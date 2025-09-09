Исключить все сомнительные и неэффективные льготы и выплаты поручил Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 9 сентября 2025 года высказался о планах по пересмотру социальной помощи казахстанца, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов поручил Министерству труда совместно с заинтересованными госорганами и акиматами до 1 декабря 2025 года разработать единый для всех регионов стандарт мер социальной поддержки.

"Надо исключить все сомнительные и неэффективные социальные льготы и выплаты. Мы сохраним социальную справедливость и будем принимать меры по противодействию психологии иждивенчества. Задача правительства – создать для всех равные условия, а граждане должны стремиться получить работу, обеспечивать себя и свою семью", – отметил глава кабмина.

Государство же, по его словам, должно сосредоточиться на помощи только действительно нуждающимся.

На перегибы в соцподдержке населения указал 8 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев. Он заявил о необходимости унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах.