Правила формирования тарифов на воду и отопление пересмотрят в Казахстане

Министерство нациэкономики подготовило поправки в Правила формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предусматривает изменения в действующие Правила формирования тарифов в части пересмотра дифференциации тарифов на регулируемые услуги водоснабжения и теплоснабжения по подгруппам населения.

"Снижение тарифов по подгруппам населения позволит обеспечить более стабильную и приемлемую тарифную политику, при этом не нарушая устойчивость работы предприятий водоснабжения и теплоснабжения", – отмечают в МНЭ.

Как ожидается, реализация данных изменений будет способствовать сдерживанию роста тарифов на услуги водоснабжения и теплоснабжения для населения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 сентября 2025 года.