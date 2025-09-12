Правила формирования тарифов на воду и отопление пересмотрят в Казахстане
Министерство нациэкономики подготовило поправки в Правила формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.
В частности, проект предусматривает изменения в действующие Правила формирования тарифов в части пересмотра дифференциации тарифов на регулируемые услуги водоснабжения и теплоснабжения по подгруппам населения.
"Снижение тарифов по подгруппам населения позволит обеспечить более стабильную и приемлемую тарифную политику, при этом не нарушая устойчивость работы предприятий водоснабжения и теплоснабжения", – отмечают в МНЭ.
Как ожидается, реализация данных изменений будет способствовать сдерживанию роста тарифов на услуги водоснабжения и теплоснабжения для населения.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 сентября 2025 года.
