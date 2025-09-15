#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Государство станет меньше помогать проблемным банкам

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 15:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Дания Еспаева 15 сентября 2025 года на рассмотрении законопроекта о банковской деятельности сообщила о нововведениях в этой сфере, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, государство будет меньше помогать проблемным банкам.

"Хотелось бы отметить новые положения закона по оказанию государственной помощи для банков и урегулированию неплатежеспособности проблемных банков. Вопрос оказания помощи банкам за счет средств бюджета постоянно подвергается критике со стороны депутатов и общества. Действующие механизмы урегулирования проблемных банков требуют совершенствования с учетом международного опыта по ограничению государственного участия", – сказала Еспаева.

Согласно законопроекту, восстановление финансового положения банками будет осуществляться самостоятельно.

Кроме того, введено ограничение на участие государства при урегулировании неплатежеспособности банка.

Это позволит ограничить использование бюджетных средств и создаст стимулы для улучшения управления и восстановления устойчивости банка, не рассчитывая на государственную поддержку. Государственная поддержка будет оказана только системно значимому банку (он будет определен Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком). При этом возмещение оказанной помощи государству будет осуществляться за счет взносов банков", – добавила депутат.

Кроме того, до полного погашения обязательств по государственной поддержке устанавливается запрет на выплату дивидендов и денежных вознаграждений акционерам и руководителям.

О ключевых изменениях законодательства в этой сфере можно прочитать в материале.

Азамат Сыздыкбаев
