Государство станет меньше помогать проблемным банкам
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Дания Еспаева 15 сентября 2025 года на рассмотрении законопроекта о банковской деятельности сообщила о нововведениях в этой сфере, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее словам, государство будет меньше помогать проблемным банкам.
"Хотелось бы отметить новые положения закона по оказанию государственной помощи для банков и урегулированию неплатежеспособности проблемных банков. Вопрос оказания помощи банкам за счет средств бюджета постоянно подвергается критике со стороны депутатов и общества. Действующие механизмы урегулирования проблемных банков требуют совершенствования с учетом международного опыта по ограничению государственного участия", – сказала Еспаева.
Согласно законопроекту, восстановление финансового положения банками будет осуществляться самостоятельно.
Кроме того, введено ограничение на участие государства при урегулировании неплатежеспособности банка.
Это позволит ограничить использование бюджетных средств и создаст стимулы для улучшения управления и восстановления устойчивости банка, не рассчитывая на государственную поддержку. Государственная поддержка будет оказана только системно значимому банку (он будет определен Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком). При этом возмещение оказанной помощи государству будет осуществляться за счет взносов банков", – добавила депутат.
Кроме того, до полного погашения обязательств по государственной поддержке устанавливается запрет на выплату дивидендов и денежных вознаграждений акционерам и руководителям.
О ключевых изменениях законодательства в этой сфере можно прочитать в материале.
