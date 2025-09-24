Зачем Казахстану налоговая реформа, объяснил вице-премьер

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 24 сентября 2025 года на семинаре по разъяснению Налогового кодекса прокомментировал необходимость проведения налоговой реформы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он признался, что причина тому не самая стабильная финансовая ситуация в стране.

"Если бы состояние государственных финансов было немножко постабильнее, наверное, можно было обойтись без этого. Но настали постковидные времена, и мы вынуждены были вливать достаточно серьезные деньги в социалку. Чтобы ликвидировать последствия пандемии в том числе. В 2022-2023 годах достаточно большие средства были влиты в экономику, расходная часть была увеличена", – сказал Жумангарин.

Для снижения дефицита бюджета правительству было поручено сократить расходы.

По его словам, перед правительством стояла задача сократить расходы, для того чтобы снизить дефицит бюджета, а в перспективе – снизить долговую зависимость государства.

"Мы обнаружили, что мы не можем этого сделать. 98 процентов расходов не секвестированы. Почему? Потому что все эти пять лет средства вливались в социалку: зарплаты, пенсии, социальные пособия и так далее. Именно поэтому (была начата налоговая реформа. – Прим. ред). Поскольку нельзя сокращать расходную часть, надо повышать доходную", – заключил министр.

