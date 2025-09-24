#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
545.01
642.84
6.52
Экономика и бизнес

Зачем Казахстану налоговая реформа, объяснил вице-премьер

Серик Жумангарин, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 14:56 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 24 сентября 2025 года на семинаре по разъяснению Налогового кодекса прокомментировал необходимость проведения налоговой реформы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он признался, что причина тому не самая стабильная финансовая ситуация в стране.

"Если бы состояние государственных финансов было немножко постабильнее, наверное, можно было обойтись без этого. Но настали постковидные времена, и мы вынуждены были вливать достаточно серьезные деньги в социалку. Чтобы ликвидировать последствия пандемии в том числе. В 2022-2023 годах достаточно большие средства были влиты в экономику, расходная часть была увеличена", – сказал Жумангарин.

Для снижения дефицита бюджета правительству было поручено сократить расходы.

По его словам, перед правительством стояла задача сократить расходы, для того чтобы снизить дефицит бюджета, а в перспективе – снизить долговую зависимость государства.

"Мы обнаружили, что мы не можем этого сделать. 98 процентов расходов не секвестированы. Почему? Потому что все эти пять лет средства вливались в социалку: зарплаты, пенсии, социальные пособия и так далее. Именно поэтому (была начата налоговая реформа. – Прим. ред). Поскольку нельзя сокращать расходную часть, надо повышать доходную", – заключил министр.

Ранее Жумангарин прокомментировал критику в адрес правительства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
До 4 трлн тенге дополнительных поступлений ждет правительство с введением нового Налогового кодекса
13:26, 23 июня 2025
До 4 трлн тенге дополнительных поступлений ждет правительство с введением нового Налогового кодекса
Депутаты об исполнении бюджета за 2024 год: Слабое планирование и рост изъятий из Нацфонда
14:45, 18 июня 2025
Депутаты об исполнении бюджета за 2024 год: Слабое планирование и рост изъятий из Нацфонда
В 8,5 раза сократилось число компаний, пополняющих Нацфонд
16:38, 19 мая 2025
В 8,5 раза сократилось число компаний, пополняющих Нацфонд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: