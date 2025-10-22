Жумангарин: Налоговая реформа продолжится, корректировки по ОКЭД – временные

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказал, что корректировки по ОКЭД не означают откат реформы, а являются временной мерой для наблюдения за ситуацией на рынке, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему изначально не были учтены финансовые возможности граждан и малого-среднего бизнеса (МСБ), каковы пределы отката налоговой реформы. На что Жумангарин ответил, что не считает внесенные корректировки откатом реформы.

"А что там было такого, что указывало на откат налоговой реформы? Налоговая реформа – это такой серьезный, обдуманный шаг. Вы же понимаете, что подходы к проведению налоговой реформы принимались неоднократно в течение нескольких лет до этого. Но по каким-то причинам она не была завершена. И, к сожалению, как раз сейчас подпадает в условия, когда несколько больших событий друг на друга накладываются – как внутри Казахстана так и извне. Поэтому это единственная трудность, с которой мы сталкиваемся", – озвучил министр.

Жумангарин отметил, что если бы налоговую реформу провели несколько лет назад, сегодня страна подошла бы к текущим экономическим условиям с гораздо более сильными показателями.

"Но, тем не менее, откладывать мы больше налоговую реформу не будем и с 1 января она стартует. А то, что касается ОКЭД, то это постановление правительства. И когда мы его на всенародное обсуждение, как обещали, выставили, я сам лично участвовал во встрече в медиа-центре – около 1000 предпринимателей было. Во всех регионах страны представители бизнеса участвовали. Мы сказали, что открытое обсуждение будет. И здесь сейчас пока принято решение о том, что мы будем наблюдать ситуацию, исходя из того перечня ОКЭД, который до этого существовал. Но эти виды деятельности были запрещены изначально – подакцизные и так далее – все, что связано с финсектором. Дальше посмотрим, как это будет развиваться", – сказал он.

По его словам, в отдельных секторах цены можно повысить естественным образом, а в других их уровень не зависит от внутренних факторов.

"На конкурентных рынках цены назначает рынок, на рынках неконкурентных цены диктует доминант или монополист. Поэтому все зависит от того, на каком рынке были подняты цены. Я думаю, та работа, которую мы проводим, прежде всего направлена на развитие конкуренции в стране. И в результате этого цены стабилизируются на рыночном уровне", – озвучил Жумангарин.

Журналисты поинтересовались, не стала ли корректировка по ОКЭД признаком недоработки налоговой реформы и сколько средств бюджет может недополучить из-за этого решения.

"Я не считаю это слово, которое вы применяете, откатом. Это постановление правительства. Утверждение списка ОКЭД, соответственно, это не закон в данном случае. Мы в свое время специально это в законе и закрепляли, чтобы быть гибкими. Мы сейчас понаблюдаем за ситуацией, этот перечень ОКЭД существовал и до этого. То есть виды деятельности, которые не могут в упрощенном работать. Соответственно, мы его сейчас сохранили для того, чтобы понаблюдать за ситуацией", – сказал он.

А что касается потерь, Жумангарин подчеркнул, что расчеты продолжаются.

"Разные расчеты предлагают сейчас, но я бы воздержался от того, чтобы называть цифры, поскольку я дал поручение и КГД, и МНЭ учесть все составляющие в данном случае. И мы тогда вам скажем, о каких суммах идет речь", – дополнил он.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин внес на рассмотрение в Мажилис прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы.

Позже депутаты Мажилиса рассмотрели и приняли трехлетний бюджет страны. Документ направлен на рассмотрение Сената.