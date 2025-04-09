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Финансы

Какой результат ожидают от налоговой реформы в Казахстане

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 10:59 Фото: pexels
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 9 апреля 2025 года в Парламенте рассказал, каким будет ожидаемый результат от налоговой реформы, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что результат будет ощутимым. Ожидаются дополнительно 4-5 трлн тенге налоговых поступлений в год и снижение зависимости от Национального фонда. Бюджет станет самодостаточным.

"Да, изменения могут повлиять на инфляцию, но этот эффект будет временным и исчерпается за год. По нашим расчетам, дополнительная инфляция составит в коридоре 2,5-3%. Таковы основные предложения проекта. Мы готовы и дальше обсуждать и искать оптимальные решения озвученных вопросов", – сказал Серик Жумангарин.

Он выразил уверенность, что совместная работа позволит построить новую систему, которая обеспечит финансовую основу для развития страны и будет стимулировать предпринимательскую активность населения.

Ранее Серик Жумангарин представил новые ставки НДС для отраслей экономики.

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Бауыржан Муканов
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