#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
545.01
642.84
6.52
Общество

Жумангарин прокомментировал критику правительства: Мы с вами на одной стороне

Серик Жумангарин, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 14:39 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 24 сентября 2025 года на семинаре по разъяснению Налогового кодекса прокомментировал критику населения в адрес правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-премьер заверил, что правительство поддерживает свой народ.

"Про правительство много критики пишут, вы, наверное, думаете, комментарии вообще не читаем? Но на самом деле мы с вами на одной стороне. У нас нет какой-то другой политики, кроме как поддержать вас. На самом деле это так. Чтобы экономическое будущее нашей страны было очень хорошим, понимаете? Поэтому мы вас услышали, и все, у кого есть  подобного рода предложения, можете, пожалуйста, в обсуждении участвовать", – сказал Жумангарин.

По его словам, документ будет опубликован на портале НПА, и тогда его можно будет обсудить.

"Я уже говорил, львиная доля тех, кто работал в упрощенном режиме, продолжат работать в том же формате, и их изменения не затронут. Те, кто работал в магазинах у дома, парикмахерских, столовых, они не почувствуют этих изменений на себе. Если хочешь выходить на рынок больших компаний – перейди на общеустановленный. Но это же справедливо?" – добавил вице-премьер.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что 1 млн индивидуальных предпринимателей не показывают свои обороты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Названы причины повышения тарифов на ЖКХ в Казахстане
15:08, Сегодня
Названы причины повышения тарифов на ЖКХ в Казахстане
Утвержден список системообразующих предприятий в Казахстане, которым положена господдержка
20:38, 20 сентября 2025
Утвержден список системообразующих предприятий в Казахстане, которым положена господдержка
Почему экономические нарушения приравняли к организованной преступности: взяли в круг
13:13, 19 сентября 2025
Почему экономические нарушения приравняли к организованной преступности: взяли в круг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: