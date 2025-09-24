Жумангарин прокомментировал критику правительства: Мы с вами на одной стороне

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 24 сентября 2025 года на семинаре по разъяснению Налогового кодекса прокомментировал критику населения в адрес правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-премьер заверил, что правительство поддерживает свой народ.

"Про правительство много критики пишут, вы, наверное, думаете, комментарии вообще не читаем? Но на самом деле мы с вами на одной стороне. У нас нет какой-то другой политики, кроме как поддержать вас. На самом деле это так. Чтобы экономическое будущее нашей страны было очень хорошим, понимаете? Поэтому мы вас услышали, и все, у кого есть подобного рода предложения, можете, пожалуйста, в обсуждении участвовать", – сказал Жумангарин.

По его словам, документ будет опубликован на портале НПА, и тогда его можно будет обсудить.

"Я уже говорил, львиная доля тех, кто работал в упрощенном режиме, продолжат работать в том же формате, и их изменения не затронут. Те, кто работал в магазинах у дома, парикмахерских, столовых, они не почувствуют этих изменений на себе. Если хочешь выходить на рынок больших компаний – перейди на общеустановленный. Но это же справедливо?" – добавил вице-премьер.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что 1 млн индивидуальных предпринимателей не показывают свои обороты.