Экономика и бизнес

Требуется 2,3 трлн долларов инвестиций в нефтегазовые проекты – глава ОПЕК

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 12:57 Фото: pixabay
Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс на Kazakhstan Energy Week-2025 3 октября 2025 года рассказал о необходимости инвестиций в нефтегазовые проекты, передает корреспондент Zakon.kz.

Хайтам аль-Гайс отметил, что из года в год мир продолжает потреблять все больше нефти.

"В прошлом году потребление газа, угля, нефти и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) достигло рекордных показателей. Миру нужно все больше энергоносителей. И видя, как растет численность населения, и учитывая прогнозы, что она достигнет 10 млрд в 2050 году, глобальная экономика должна будет удвоиться за тот же самый период. Для развития новых энергопотребляющих отраслей, таких как развитие центра данных, искусственного интеллекта, а также быстрой урбанизации, это очень важно", – отметил он.

Указал он и на важность снижения выбросов, чтобы "это было такое будущее, которое обеспечивает энергоэффективность, экономическую доступность энергоносителей".

"В нашем обзоре за 2025 год мы увидели, что потребуется 2,3 трлн долларов инвестиций, это означает около 700 млн долларов в год как для производства, для добычи, так и переработки, и транспортировки (нефти. – Прим. ред.). Для тех, кто все еще считает, что мир не требует инвестиций в нефтегазовые проекты, у меня есть три простых слова, которые я хотел бы сказать, – вы не правы", – заявил Хайтам аль-Гайс.

Генеральный секретарь ОПЕК отметил, что Казахстан обладает ресурсами и потенциалом, чтобы сыграть важную роль в разработке будущих месторождений, таких как Тенгиз и Кашаган.

"Казахстан доказал – у него есть запасы в 30 млрд долларов, и это примерно 2% от общих мировых ресурсов. Это очень важные газовые ресурсы, и в итоге он имеет хорошую позицию в регионе... Нефть является жизненно важной для нашего будущего, точно так же, как это было в прошлом... Нефть жизненно важна для экономики всего мира, включая Казахстан", – резюмировал эксперт.

3 октября 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов рассказал, что даст строительство АЭС Казахстану.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
