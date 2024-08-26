Премьер Казахстана обсудил с генсеком ОПЕК ситуацию на мировом рынке нефти

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс 26 августа обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала пресс-служба правительства, Бектенов отметил важную роль ОПЕК в обеспечении устойчивости мирового рынка нефти. По его словам, согласованные действия производителей и экспортеров нефти в рамках ОПЕК+ помогают смягчить возможные негативные последствия и стабилизировать ситуацию на рынке.



"Казахстан привержен дальнейшему сотрудничеству в рамках ОПЕК+. Мы поддерживаем инициативы организации, принимаем ограничения наряду с другими странами, в том числе по текущим добровольным обязательствам", – подчеркнул он.

Также отмечается, что Хайтам Аль-Гайс отметил значимую роль Казахстана на мировом рынке нефти и подчеркнул влияние принимаемых в стране мер на обеспечение баланса и предсказуемого ценообразования.

По результатам встречи Олжас Бектенов и Хайтам Аль-Гайс подтвердили намерение продолжать успешное и продуктивное взаимодействие.

7 июня 2024 года сообщалось, что страны-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их партнеры все-таки решили стабилизировать добычу нефти на 2024 и 2025 годы.